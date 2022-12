Lutto a Uomini e Donne: è morta Paola D’Andrea, Rosa svela la causa

E' morta Paola D'Andrea, lo storico volto di Uomini e Donne. Rosa Chianelli rivela le cause del decesso

Un altro annuncio triste per Uomini e Donne, un altro lutto. E’ morta Paola D’Andrea, lo storico volto che abbiamo visto per anni nel pubblico. Paola era parte del pubblico parlante, sempre seduta lì vicino a Maria De Filippi, sempre pronta a dire la sua su un corteggiatore o un tronista. Paola D’Andrea era una ex opinionista, non era più presente nel programma ma chi segue Uomini e Donne da sempre non può averla dimenticata. E’ un’altra protagonista del pubblico parlante a dare il triste annuncio della sua morte, è Rosa Chiarelli che sul suo profilo Instagram ha scritto il suo addio alla cara amica. Una foto insieme e il ricordo di tutti va alle vecchie puntate del programma.

L’addio di Rosa a Paola D’Andrea

“Ciao amica mia, ti voglio bene” non riesce a dire altro ma ad un utente che le chiede cosa sia accaduto Rosa risponde che l’ha portata via “un brutto male”. Paola era un volto noto ai fan della trasmissione di Maria De Filippi, un dispiacere che per questo coinvolge molti. Ma è soprattutto un dolore per la redazione di Uomini e Donne.

La notizia del lutto è di poco fa, non c’è alcun messaggio da parte dello staff del programma. “No, mi dispiace tantissimo che bei ricordi che ho avuto con voi” è uno dei tanti messaggi in risposta al doloroso annuncio di Rosa Chiarelli. Tantissimi i commenti come questo, tanti i ricordi di molti telespettatori dispiaciuti della morte di Paola D’Andrea, colpiti dall’apprendere sui social della sua scomparsa e anche del modo in cui lei è andata via. Non ci sono altri dettagli, Rosa non aggiunge altro, ha già lasciato intendere che a portare l’amica con cui ha condiviso la lunga esperienza televisiva è stato un tumore, una malattia che non è riuscita a sconfiggere.