Domenica In breve ma da boom, Amici e Verissimo sempre al top: gli ascolti della domenica

Ottimi gli ascolti della domenica per Canale 5 e Rai 1: ecco tutti i dati dell'11 dicembre 2022

Che cosa hanno visto i telespettatori l’11 dicembre 2022? Se è vero che c’era un ponte, che molti italiani erano in giro per mercatini e per piazze addobbate, è altrettanto vero che una buonissima fetta di pubblico è rimasta a casa, per seguire i programmi più amati. Lo dimostrano gli ascolti dell’11 dicembre 2022 che ci rivelano gli ottimi risultati di Domenica IN ( con una puntata molto breve chiusa prima delle 16 su Rai 1) e gli ascolti di Verissimo e Amici. Oltre 3 milioni di spettatori per Maria de Filippi, con il talent di Canale 5, anch’esso più breve nelle ultime settimane ( chiusura anticipata di mezz’ora rispetto al solito). Sia Maria che Mara superano i 3 milioni di spettatori in questa prima freddissima domenica di dicembre tra neve e regali di Natale da comprare!

Gli ascolti dell’11 dicembre 2022: ecco i dati auditel

La puntata di Domenica In di ieri è stata vista da una media di 3.2mln con il 22,10% di share nella prima parte; a seguire, la seconda parte di Domenica In, che ha chiuso alle 15,40 circa, è stata vista da 2.8mln con il 20%.

La puntata di Verissimo in onda ieri su Canale 5 è stata vista da una media di 2,9 milioni di spettatori con il 23.8% di share; la seconda parte a 2,7mln con il 19.4%. Un altro ottimo risultato per Silvia Toffanin.

La puntata di Amici 22 in onda dalle 14 alle 16 dell’11 dicembre 2022 è stata vista da una media di 3,1mln con il 22.3%.

Bene anche l’Eurovision dedicato ai giovanissimi. Nella versione Junior il programma ottiene una media di 1.523.000 con l’11,7% di share. Anche negli altri paesi in cui è andato in onda, il format ha incassato ascolti simili a quelli fatti in Italia. Per essere alla sua prima volta, non male. Certo si può fare sempre di più.