A Striscia la notizia giova il ritorno di Iacchetti e Greggio: Canale 5 batte Rai 1

Striscia la notizia torna a vincere battendo I soliti ignoti: ecco i numeri del 12 dicembre 2022

Da quando le sfide nell’access prime time tra Striscia la notizia e I soliti ignoti sono iniziate, la leadership indiscussa è stata nelle mani di Rai 1. La Rete non teme rivali nella fascia oraria che va dalle 20,30 alle 21,30. Parliamo di oltre due mesi di supremazia assoluta da parte di Amadeus e del suo programma. Da quando però i mondiali hanno “invaso” il palinsesto, rivoluzionando la programmazione, il pubblico è certamente disorientato da questi continui cambiamenti a Striscia la notizia, negli ultimi giorni, ne sta traendo un grande vantaggio. E’ successo anche nella serata del 12 dicembre: il Tg satirico di Canale 5 ha battuto I soliti ignoti, e questo è un dato, e come tale, va commentato. Una vittoria, due vittorie, tre vittorie, non spostano di certo l’asticella rispetto a quello che è successo in oltre due mesi di programmazione. Ma se una rete torna vincente, va comunque sottolineato, come è successo ieri con il ritorno in onda su Canale 5 di Ezio Greggio ed Enzino Iacchetti.

Per fare poi un bilancio, bisognerà attendere la fine dei mondiali, bisognerà aspettare che le feste passino. Ma in ogni caso, Canale 5, si gode queste vittorie e fa anche bene.

Gli ascolti dell’access prime time: Striscia la notizia torna a vincere

Su Canale 5 Striscia la Notizia registra una media di 4.564.000 spettatori con uno share del 20.8%. Questi numeri servono a Canale 5 per battere Rai 1.

Su Rai1 Soliti Ignoti raccoglie 4.089.000 spettatori con il 18.6%.

Su Rai2 TG2 Post ha ottenuto 1.006.000 spettatori con il 4.5%. Su Italia1 NCIS ha registrato 1.236.000 spettatori con il 5.6%. Su Rai3 Il Cavallo e la Torre raccoglie 1.464.000 spettatori (6.8%). Un Posto al Sole ha appassionato 1.654.000 spettatori (7.5%). Su Rete4 Stasera Italia ha radunato 1.024.000 individui all’ascolto (4.8%), nella prima parte, e 971.000 spettatori (4.4%), nella seconda parte. Su La7 Otto e Mezzo ha interessato 1.866.000 spettatori (8.4%). Su Tv8 100% Italia ha divertito 568.000 spettatori con il 2.6%. Sul Nove la replica di Don’t Forget the Lyrics ha raccolto 479.000 spettatori con il 2.2%. Savino, complice le repliche del Nove, prova a risalire con il suo programma che nei prossimi giorni avrà anche una versione speciale, interamente dedicata al Natale.