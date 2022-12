Ascolti tv, si vola su Rai 1 con la semifinale da 10 milioni di spettatori per Argentina-Croazia

E' boom di ascolti per Argentina Croazia che vola su Rai 1 con oltre 10 milioni di spettatori: i numeri della serata

E’ boom su Rai 1 per la prima semifinale dei Mondiali 2022 in Qatar nella serata del 13 dicembre 2022. C’è ancora chi parla di una scelta sbagliata da parte della Rai, in merito alla decisione di comprare tutte le partite e di mandare in onda le gare nonostante l’assenza dell’Italia. Ma invece, la decisione della Rai, visti anche i numeri incassati dal mondiale, si è dimostrata giusta. Oltre 10 milioni gli appassionati di calcio che ieri sera si sono sintonizzati su Rai 1 per seguire la sfida tra Argentina e Croazia. Probabilmente non la sfida più bella di questi mondiali, visto che la partita si è conclusa con un netto 3 a 0 a favore della squadra di Messi. Non ci sono state particolari emozioni, tempi supplementari o rigori per destare maggiore curiosità ma bastano 90 minuti e 10 milioni di italiani davanti alla tv per incassare un ottimo risultato.

Gli ascolti tv del 13 dicembre 2022: i dati auditel del prime time

Vince ancora il calcio, vince ancora la Rai. Nella serata del 13 dicembre 2022, su Rai1 la semifinale dei Mondiali di Calcio Argentina-Croazia ha appassionato 10.284.000 spettatori pari al 44.5% (pre e post nel complesso: 6.461.000 – 30.2%; primo tempo: 10.284.000 – 44.5%, secondo tempo: 10.332.000 – 44%). A seguire Il Circolo dei Mondiali non riesce a restare sui 3 milioni di spettatori ma fa comunque la sua solita media, con 2.531.000 spettatori con il 14.1%.

Su Canale 5 la prima tv del film Downton Abbey ha raccolto davanti al video 1.571.000 spettatori pari al 10.2% di share. Su Rai2 Herbie, il Super Maggiolino ha interessato 1.359.000 spettatori pari al 7.1% di share. Su Italia 1 Le Iene ha intrattenuto 1.393.000 spettatori con il 10.8% (presentazione dalle 21.16 alle 21.47: 989.000 – 4.2%). Su Rai3 CartaBianca è stato visto da 1.277.000 spettatori pari ad uno share del 7.8%. Senza Floris, vince Rai 3. Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 702.000 spettatori con il 4.7% di share. Su La7 La Figlia del Generale visto da 558.000 spettatori con uno share del 2.9%. Su Tv8 Natale a Rocky Mountain segna 522.000 spettatori con il 2.8%. Sul Nove Il Professor Cenerentolo in replica, viene visto da 396.000 spettatori con il 2.2%

Da segnalare su Real Time, anche i buoni numeri di Flavio Montrucchio con il suo Primo appuntamento, ascolti simili a quelli di Tv8 e del Nove per il canale 31.