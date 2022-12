Pomeriggio 5 chiude quando gli ascolti sono al top: Barbara d’Urso si congeda

Oggi 16 dicembre 2022 ultima puntata di Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso: si chiude

Da settembre a oggi, Pomeriggio 5 non aveva mai vissuto un periodo così “roseo” per gli ascolti. Ma purtroppo, per Barbara d’urso è arrivato il momento di salutare il pubblico di Canale 5. Oggi, 16 dicembre 2022, andrà infatti in onda l’ultima puntata di Pomeriggio 5. Il programma si congeda dal suo pubblico e lascia la fascia pomeridiana che da lunedì prossimo, sarà invasa dalle repliche ( che non saranno necessariamente film di Natale, lunedì ad esempio rivedremo la serie con Sabrina Ferilli Le ali della vita). La nota dolente in questa situazione è che Pomeriggio 5, anche grazie ai mondiali e all’assenza de La vita in diretta, nelle ultime due settimane, aveva ritrovato gli ascolti perduti strada facendo. Con oltre 2 milioni di spettatori nella prima parte, nelle ultime puntate, il programma di Barbara d’Urso stava risalendo la china, registrando gli ascolti migliori di questa stagione televisiva. Perchè chiudere quindi e non decidere di continuare lo stesso, almeno fino al 23 dicembre? La decisione è presa ed è la stessa conduttrice a confermare, via social, ancora prima dei saluti di questo pomeriggio, che il programma andrà in ferie.

Chi non va in ferie invece è Mattino 5 News. Il programma di Federica Panicucci e Francesco Vecchi continua. Non poteva essere altrimenti. Mattino 5 infatti è leader della sua fascia e Canale 5 non si può permettere di lasciare alla concorrenza gli ottimi ascolti del mattino. Mattino 5 news saluterà il suo pubblico con gli auguri di Natale il 23 dicembre, per uno sprint natalizio finale.

Ultima puntata di Pomeriggio 5 il 16 dicembre 2022

Niente prolungamento dell’ultimo minuto invece per Barbara d’urso che quindi oggi, saluterà il suo pubblico. Teoricamente il programma dovrebbe tornare il 9 gennaio 2023 ma aspettiamo le parole di Barbara questo pomeriggio, per capire quella che sarà la decisione finale di Mediaset. La conduttrice infatti ha scritto sui social “torniamo prestissimo” il che lascerebbe pensare che Pomeriggio 5 possa tornare in onda un po’ prima.