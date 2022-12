Ascolti mosci anche al giovedì sera: La fortuna di Laura batte Canale 5

Vince facile Rai 1 nella prima serata del 22 dicembre 2022: ecco i dati di ascolto di ieri sera

Un’altra serata parecchio moscia in termini di ascolti per la prima serata. I dati auditel relativi al prime time del 22 dicembre 2022 ci rivelano che la vittoria è andata a Rai 1. Con il film per il ciclo Purchè finisca bene, La fortuna di Laura, la prima rete rai si ferma sotto i 3 milioni di spettatori ma fa molto di più di Canale 5 che perde in malo modo. Non bastano De Sica e company con un film leggero e divertente in prima visione, rai 1 anche questa volta ha la meglio. Gli ascolti in generale, non sono molto entusiasmanti ma per rivedere grandi numeri, bisognerà aspettare il nuovo anno. Il palinsesto di Rai 1, stravolto per i mondiali, sta ancora soffrendo e il periodo natalizio, non è certo quello giusto per fare bilanci.

Ma vediamo adesso i numeri della prima serata del 22 dicembre 2022.

Gli ascolti del 22 dicembre 2022: ecco tutti i dati auditel

Purchè Finisca Bene La Fortuna di Laura vince la serata con una media di 2.657.000 spettatori pari al 16%. Su Canale 5 la prima visione di In Vacanza su Marte ha raccolto davanti al video 1.963.000 spettatori pari al 12% di share. Su Italia 1 la prima tv di Endless ha intrattenuto 1.035.000 spettatori (5.9%). Su Rete4 Frozen Planet II – Incanto di ghiaccio totalizza un a.m. di 769.000 spettatori con il 4.6% di share. Su La7 Speciale Piazza Pulita ha registrato 833.000 spettatori con uno share del 4.8%. Su Tv8 Harry Potter: Return to Hogwarts segna 517.000 spettatori con il 3.1%. C’era grande attesa per questo speciale che però, fa meno dei film di Natale che Tv8 sta proponendo in questo periodo.

Su Rai2 Che c’è di Nuovo ha interessato 488.000 spettatori pari al 2.5% di share, nella presentazione in onda dalle 21.31 alle 22.07, e 559.000 spettatori pari al 3.9% dalle 22.07 alle 0.00. Su Rai3 Lansky ha raccolto davanti al video 554.000 spettatori pari ad uno share del 3.3%.Sul Nove l’ottavo di finale della Coppa di Lega Inglese Manchester City-Liverpool ha raccolto 428.000 spettatori con il 2.3%.