Ore 14 in pausa a Natale: quando torna in onda?

Ore 14 in pausa a Natale ma quando torna in onda? Le ultime notizie sul programma di Milo Infante

In questi giorni di festa, c’è sicuramente meno pubblico davanti alla tv. Ma ci sono anche i telespettatori più affezionati che non si perdono una puntata del loro programma preferito. Ore 14, condotto da Milo Infante, ha visto una crescita notevole negli ascolti, nell’ultimo periodo. Un bell’incremento che nel mese di novembre, ha regalato picchi con 800 mila spettatori su Rai 2 nel pomeriggio. Nonostante gli ottimi numeri, a differenza di altri programmi del day time Rai, come Oggi è un altro giorno o La vita in diretta, o restando su Rai 2 BellaMa’ e I fatti vostri, Ore 14 è stato sospeso nel periodo di festa. Il programma di Milo Infante ha salutato il pubblico di Rai 2 il 23 dicembre ( e prima c’erano stati anche i saluti di Milo Infante insieme agli altri colleghi) e da quel giorno si è preso una pausa! Ferie di Natale, perchè almeno in questi giorni di festa, dare meno spazio ai drammi e alla cronaca, sembra essere quasi un obbligo. Su Rai 2 quindi stanno andando in onda in quella fascia oraria, i film di Natale, che piacciono molto al pubblico in questi giorni di festa. Ora però la domanda per i telespettatori più affezionati è un’altra: quando tornerà in onda Ore 14?

Quando torna in onda Ore 14?

Tornando quindi al quesito di partenza: quando rivedremo Ore 14 in diretta su Rai 2? Il programma di Milo Infante ci aspetta nel nuovo anno! La programmazione di Rai 2 tornerà alla sua consueta normalità a partire dal 2 gennaio 2023. Quindi il nuovo anno si aprirà con Ore 14 al lunedì, come sempre intorno alle 14, minuto più, minuto meno. A seguire poi una nuova puntata di BellaMa’, che non si è fermato nelle feste ( e che regalerà anche una intervista con la Befana per l’Epifania) e poi Nei tuoi panni il programma con Mia Ceran.