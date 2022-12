Chi l’ha visto stasera non va in onda: quando torna Federica Sciarelli

Questa sera Chi l'ha visto non andrà in onda: quando torna il programma di Rai 3?

E anche per Chi l’ha visto breve pausa natalizia. La scelta della Rai è chiara: i programmi che raccontano di cronaca nera, di drammi e tragedie, si prendono una piccola pausa almeno nei giorni di festa per provare a portare nelle case del pubblico, un po’ di leggerezza e una atmosfera diversa, nonostante tutto. Si ferma quindi Chi l’ha visto il 28 dicembre 2022. Oggi il programma di Federica Sciarelli non andrà in onda. Niente storie di cronaca, niente appelli per le persone scomparse. Ma dopo le feste, ci saranno molte novità per il pubblico che segue con grande interesse il programma di Rai 3. Anche quest’anno infatti, Chi l’ha visto porta a casa ascolti molto buoni, diventando uno dei programmi più visti della rete in prime time. Longevo ma non noioso, il pubblico lo sceglie con affetto ogni settimana.

Quando torna in onda Chi l’ha visto?

Possiamo dirvi che non ci sono buone notizie per il pubblico che ama il programma di Federica Sciarelli. Chi l’ha visto infatti si prende una pausa un po’ più lunga rispetto ad altri programmi. La nuova stagione, prenderà il via nel 2023 ma non subito. Il 4 gennaio 2023 su Rai 3 in prima serata al posto di Chi l’ha visto andrà infatti in onda il film Sister Act.

Stasera un film al posto di Chi l’ha visto

Questa sera su Rai 3 al posto di Chi l’ha visto andrà in onda il film Gifted-Il dono del talento.

A Tampa, in Florida, nel suo primo giorno di scuola, Mary Adler, una bambina di sette anni, impressiona la sua insegnante Bonnie Stevenson con le sue straordinarie capacità verso la matematica. A Mary viene offerta una borsa di studio per una scuola privata per bambini prodigio; ma Frank, lo zio di Mary, nonché suo tutore legale, non accetta quest’idea, perché le esperienze della sua famiglia con scuole simili lo portano a temere che Mary, se si iscrivesse a tale istituto, non potrebbe vivere un’infanzia normale. Si scopre poi che la madre di Mary, Diane, nonché la sorella di Frank, è stata una grande matematica, che si era dedicata al tentare di risolvere le equazioni di Navier-Stokes (uno dei problemi per il millennio non risolti), senza riuscirci, e si era tolta la vita quando Mary aveva sei mesi. Da allora Mary ha sempre vissuto con lo zio. Evelyn, la madre di Frank e Diane e nonna materna di Mary, cerca di ottenere la custodia della nipote e di portarla nel Massachusetts, in quanto ritiene che essa abbia ereditato la grande abilità della madre e debba quindi avere la migliore istruzione possibile e dedicare la sua vita alla matematica. Dopo diverse udienze in tribunale, che non riescono a risolvere la questione, Frank, consapevole che probabilmente il giudice deciderà a favore di Evelyn in quanto la donna ha una disponibilità economica elevata, si trova costretto ad accettare un compromesso mediato dal suo avvocato Greg Cullen, che prevede che Mary sia affidata ad una famiglia e frequenti una scuola privata. La famiglia che adotta la bambina vive a soli 25 minuti di auto dalla casa di Frank, il quale ha diritto a visite programmate. Mary potrà tenere con sé il suo gatto Fred, a cui è molto affezionata, e quando avrà dodici anni potrà decidere di sua volontà dove e con chi andare a vivere. Mary però rimane comunque devastata dalla scelta di Frank, da cui ritiene di essere stata tradita in quanto le aveva detto che non si sarebbero mai separati, e quando lui va a trovarla rifiuta di vederlo.

Non vi riveliamo il finale: appuntamento su Rai 3 per scoprire come andrà a finire questa storia…