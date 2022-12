E’ boom di ascolti per E’ sempre mezzogiorno nonostante la mancata diretta: il pubblico premia la Clerici

Grandi numeri anche per Antonella Clerici con il suo E' sempre mezzogiorno che vola nei giorni di festa

Ottimi ascolti e grandi numeri per il mezzogiorno di Rai 1. La scelta di non mandare in onda delle repliche o “il meglio di” come era successo qualche anno fa, premia. In generale, la decisione della Rai di non spegnere il day time dei giorni di festa, sta dando i suoi frutti. E anche ieri, gli ascolti di Rai 1 sia al mattino che al pomeriggio sono stati ottimi. Brilla E’ sempre mezzogiorno con Antonella Clerici. Il programma di Rai 1 non si è preso le ferie. Chiaramente, siamo di fronte a delle puntate registrate, perchè tutti in fondo meritano un po’ di meritato riposo. Ma ci può stare. La diretta ha dei costi diversi e obbliga anche tutti i protagonisti a essere sempre presenti mentre cosa diversa, è registrare in una sola giornale le 5 puntate che possono andare in onda nella settimana di festa. Il pubblico un po’ si lamenta, ma alla fine ieri, 28 dicembre 2022, E’ sempre mezzogiorno ha portato a casa uno dei migliori risultati della stagione, volando sopra i 2 milioni di spettatori. Un buonissimo risultato per tutta la squadra di Antonella Clerici.

E’ sempre mezzogiorno vola su Rai 1: ecco i numeri del 28 dicembre

In questi giorni di festa il programma di Rai 1 ha portato a casa ottimi numeri e anche ieri, ha registrato un record di ascolti. E’ Sempre Mezzogiorno ha ottenuto 2.036.000 spettatori con il 19.8%. Per un soffio Antonella Clerici e tutta la squadra, non hanno superato il 20% di share. Ricordiamo ovviamente che in questo periodo su Mediaset stanno andando in onda delle repliche. E infatti su Canale 5 c’è Forum, con delle puntate in replica. Più facile quindi per E’ sempre mezzogiorno, battere la concorrenza. Ieri ad esempio, il programma con Barbara Palombelli è stato visto da una media di 1.385.000 telespettatori con il 18.2%. Bene così quindi per Rai 1 che nel day time della stagione, ha sbagliato pochissimo. Tutte ottime le scelte fatte dalla nuova direttrice Simona Sala.