Don’t forget the lyrics sta per tornare: Gabriele Corsi pronto a bissare il successo nel 2023

Quando vanno in onda le nuove puntate di Don't forget the lyrics? Gabriele Corsi è pronto a tornare sul Nove

Gli ultimi giorni dell’anno si sa, si fanno i bilanci, anche nel mondo della tv. Si parla di top, di flop. Possiamo dire senza nessun dubbio che il Nove, ha trovato una vera perla nella nuova edizione di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo, il game condotto da Gabriele Corsi. Il programma, che va in onda dalle 20,20 circa alle 21,30 è stato capace di regalare divertimento, leggerezza, spettacolo e buona musica al pubblico ma non solo. Ha regalato anche ottimi ascolti alla rete. Gabriele Corsi, tra ottobre e novembre, ha battuto costantemente il competitor diretto, Tv8 ( che ha proposto una novità, con Nicola Savino), arrivando anche a doppiare gli ascolti della rete. Un vero e proprio successo che si è cementificato anche nella settimana del torneo dedicato ai campionissimi dell’edizione 2022 del programma. Le puntate in onda a novembre infatti, hanno registrato record di ascolti, con picchi vicini al milione di spettatori. E per tutti i fan di Don’t Forget the Lyrics! – Stai sul Pezzo c’è una bellissima notizia: il programma sta per tornare con una nuova edizione!

Forse non ci si aspettava il grane successo avuto, e anche per questo, per tutto il mese di dicembre sono andate in onda le repliche ( una scelta comunque influenzata anche dalla presenza dei mondiali in palinsesto). E anche a gennaio, purtroppo, il pubblico che ha amato il programma, dovrà fare a meno delle puntate inedite. Ma ci sono buone notizie: Gabriele Corsi sta per tornare.

Quando vedremo le puntate inedite di Don’t Forget The Lyrics?

Don’t Forget the Lyrics tornerà con le nuove puntate a febbraio 2023. Bisognerà attendere ancora parecchio quindi per le nuove puntate. Secondo quanto si legge su Davidemaggio.it, le puntate inedite del programma del Nove, dovrebbero tornare in onda il 13 febbraio.

Vi terremo comunque aggiornati per darvi maggiori informazioni e certezze sul ritorno in onda del programma del Nove.