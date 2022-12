Amadeus parte in ritardo con L’anno che verrà: spazio al TG1 speciale per Papa Emerito

La Rai segue in diretta tutte le ultime notizie da Roma dopo la morte del papa emerito Benedetto XVI. Edizioni speciali del TG1 e L'anno che verrà costretto alla partenza ritardata

Una programmazione completamente rivoluzionata quella del 31 dicembre 2022 su Rai 1. Cambia tutto per l’ultimo giorno dell’anno dopo la notizia della morte di Papa Benedetto XVI. ll Papa emerito si è spento questa mattina a Roma, intorno alle 11 la notizia della sua morte. Da questa mattina, la Rai ha coperto con una serie di edizioni speciali del Tg, e non solo, la notizia con tutti gli ultimi aggiornamenti in diretta. E oggi ci sarà nuovamente spazio anche in prime time, con il palinsesto che cambia ancora. Per questo motivo, la partenza de L’anno che verrà, slitta di diversi minuti. La Rai infatti ha deciso di fare spazio, anche in prima serata, alle ultime notizie dedicate al ricordo di papa Ratzinger.

L’anno che verrà cambia data di partenza: quando inizia

La programmazione di Rai 1 quindi cambia nella prima serata del 31 dicembre. L’anno che verrà non andrà in onda dopo il discorso di Mattarella. Il presidente della Repubblica come sempre, parlerà alla nazione come sempre alle 20,30 dopo il Tg1. E a seguire avrebbe dovuto prendere la linea Amadeus con L’anno che verrà in diretta da Perugia. E invece, dopo il discorso di Mattarella, la linea tornerà nuovamente al TG1. Andrà infatti in onda un altro speciale dedicato alla morte di Papa Benedetto XVI. Lo speciale del Tg1 andrà in onda fino alle 21,30 circa. Questo significa che la serata da Perugia con Amadeus e tutti gli artisti in gara avrà una durata diversa ( potrebbe durare di più dopo l’una e allungarsi). Si perderanno comunque, una quarantina di minuti.

Ci sarà anche un altro speciale del Tg 1 che segue quello in onda nel primo pomeriggio. Si andrà in onda dalle 17 alle 18.45.