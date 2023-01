Ascolti tv, chiude male Sissi. Flop Malgioglio e cala anche Meraviglie. Super Sister Act

Gli ascolti del 4 gennaio 2023: Meraviglie vince, Male Sissi. Su Rai 3 vola Sister Act. Malgioglio chiude deludendo il pubblico di Rai 2

Non sono molto entusiasmanti gli ascolti del 4 gennaio 2023 per nessuno. Rai 1 vince la serata ma gli ascolti di Meraviglie con Alberto Angela alla scoperta delle stelle d’Europa, non sono quelli che ti aspetti da un programma di questo livello. La qualità non si discute, la bravura neppure. Forse un piccolo errore di valutazione nella scelta della collocazione o forse, per questo genere di programma, bisogna ormai tenere conto di ascolti che non possono andare oltre. Un peccato, perchè Alberto Angela porta molti spettatori che non possono muoversi, in giro alla scoperta delle bellezze della nostra Europa. Rai 1 si può comunque godere una bella vittoria, mentre Canale 5 deve ammettere che Sissi, almeno qui da noi, non si è rivelata quella serie evento che è stata altrove. Troppa modernità per il pubblico di canale 5 che non ha gradito la storia di una imperatrice che ha osato troppo. Su Rai 2 invece si chiude la prima, e forse ultima edizione di Mi casa es tu casa. Il programma di Malgioglio al 4% ieri, non ha convinto nessuno. Vola invece su Rai 3 Sister Act2. Minima spesa, massima resa.

Ma vediamo nel dettaglio tutti i dati di ascolto del 4 gennaio 2023 i dati auditel della prima serata.

Gli ascolti del 4 gennaio 2023 prime time: ecco i dati

Meraviglie – Stelle d’Europa su Rai 1 vince la serata. Alberto Angela conquista alla seconda puntata una media di 2.686.000 spettatori pari al 16.4%. Su Canale 5 l’ultimo appuntamento con la seconda stagione di Sissi ha raccolto davanti al video 2.060.000 spettatori pari al 12.7% di share. Su Rai3 Sister Act 2 – Più svitata che mai ha raccolto davanti al video 1.772.000 spettatori pari ad uno share del 10%. Su Italia 1 Now You See Me – I maghi del crimine ha intrattenuto 1.165.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 657.000 spettatori con il 4.4% di share.

Su Rai2 l’ultima puntata di Mi Casa Es Tu Casa, con Piero Chiambretti, ha interessato 658.000 spettatori pari al 3.9% di share. La7 vicinissima a Rai 2 ieri sera con Un Povero Ricco che fa 604.000 spettatori con uno share del 3.3%. E tallona Rai 2 anche Tv 8 con i suoi film di Natale. Su Tv8 Un Volo a Natale segna 636.000 spettatori con il 3.6%. Sul Nove Allacciate le Cinture ha raccolto 257.000 spettatori con l’1.5%