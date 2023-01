A Verissimo Antonino Spadaccino sull’amore: “Cuore spezzato e adesso mi piace una persona impegnata”

Dopo una storia turbolenta Antonino Spadaccino spera di trovare di nuovo l'amore ma al momento gli piace un uomo già impegnato

Puntata piena di emozioni quella di Verissimo in onda il 7 gennaio 2023. Tra gli ospiti di Silvia Toffanin anche Antonino Spadaccino che ha parlato con Silvia Toffanin della sua vita privata. Il cantante ha rivelato che gli ultimi tre anni non sono stati facili. Ha avuto una relazione che però è finita molto male ma non solo. La vita di Antonino al fianco di questa persona è stata un po’ turbolenta, non ha voluto dare dettagli ma ha spiegato che ha sofferto molto. “Mi si è spezzato il cuore, il mio cuore in frantumi” ha detto Antonino che ha spiegato che forse ha idealizzato la persona che aveva al suo fianco, pensando che era quella giusta, la persona perfetta ma forse le cose non stavano così. Antonino ha spiegato che ha fatto anche analisi, non si vergogna a dirlo anche perchè il suo messaggio potrebbe essere utile. E’ vero per amore si soffre ma si può voltare pagina e lui lo ha fatto. Ha spiegato di aver capito che c’è stata una cosa buona, ha amato, ha amato tanto. Forse ha amato per due, un cuore per due persone. Non è bastato ma non può avere rimpianti per come si è comportato. Oggi ha riscoperto la bellezza, l’amore e a Silvia Toffanin ha confessato di avere di nuovo spazio nel suo cuore.

Antonino Spadaccino a Verissimo

Nello studio di Silvia Toffanin, Antonino ha spiegato che adesso c’è spazio anche per un’altra persona nella sua vita ma c’è un problema. Si tratta infatti di una persona impegnata che deve risolvere delle situazioni. Spadaccino ha spiegato: “c’è una persona che mi piace molto, però c’è un problema: lui è impegnato. Dato che io non sono un rubamariti, non se ne parla. Risolvi la tua vita: se lo farai, nel caso, ne possiamo parlare”. E anche Silvia Toffanin ha dato ragione al cantante ma si è augurata che questa situazione possa finire nel migliore dei modi, e se dovesse trovare un nuovo amore, Antonino può presentarlo al pubblico anche nello studio di Verissimo!