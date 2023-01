Ascolti tv: C’è posta per te da quasi 5 milioni, Tali e Quali resta indietro

Gli ascolti del 7 gennaio 2023: si sfidano C'è posta per te e Tali e Quali. Vince Canale 5 con Maria de Filippi

Si inizia a fare sul serio con le sfide al sabato sera. 7 gennaio 2023 primo faccia a faccia tra C’è posta per te e Tali e quali. Chi ha vinto? I dati di ascolto relativi al 7 gennaio ci rivelano che è stato il programma di Maria de Filippi a convincere il pubblico. La prima puntata di C’è posta per te porta a casa un risultato molto buono con il 30% di share e quasi 5 milioni di spettatori davanti alla tv. Considerando che molti spettatori sono ancora in ferie per il ponte della Befana, questi numeri sono decisamente ottimi. Anche perchè su Rai 1 Carlo Conti ha portato a casa un discreto risultato, con una media di 3 milioni di spettatori per un sabato sera che ha coinvolto oltre 8 milioni di persone sui primi due canali del digitale.

Formula che vince non si cambia su Canale 5. Maria de Filippi è tornata con le storie dei protagonisti del programma di Canale 5 che sono la vera forza di C’è posta per te. I regali che fanno bene al cuore, che fanno bene a chi li riceve e che raccontano anche bellissime storie di coraggio, generosità, resilienza. E poi le storie che vengono etichettate dai critici televisivi come “trash”. Ci sono litigate tra parenti, ci sono coppie scoppiate. Tradimenti, amori, bugie, corna. Tutto quello che piace al pubblico che da oltre 20 anni segue il programma di Maria de Filippi e lo premia in ogni stagione con ascolti pazzeschi.

Su Rai 1 Carlo Conti, dopo il grande successo di Tale e quale show capace di incollare anche 4 milioni di spettatori davanti alla tv, è tornato con Tali e quali. Due programmi totalmente differenti, è chiaro. Il problema è che Tali e quali avrebbe anche un senso, se solo si cercassero dei concorrenti che hanno davvero qualcosa in più da dire e si spendesse anche di più per il trucco di chi arriva nel programma di Rai 1. Purtroppo non convince ma sicuramente regala leggerezza al pubblico che cerca un po’ di spensieratezza al sabato sera.

Gli ascolti del 7 gennaio 2023: i dati auditel della prima serata

La prima puntata di C’è posta per te è stata vista da 4.898.000 telespettatori, share 30,2%. Ottima partenza per il programma di Maria de Filippi. Segue sul secondo gradino del podio Tali e quali con una media di 3.252.000, 18,9%. Su Rai 3 Città Segrete – New York ha registrato 1.184.000 telespettatori, share 6,9%.

Su Italia 1 il film d’animazione Cattivissimo Me 2 ha raccolto un netto di 824.000 telespettatori, share 4,3%. Su Rai 2 il docufilm La grande stagione ha ottenuto 737.000, 4%.Su Rete 4 il film Gran Torino ha registrato un netto di 525.000 telespettatori, share 2,9%. Su La7 il film Giochi di potere è stato visto da 386.000 telespettatori, share 2,1%. Su Tv8 il film Un incontro regale ha registrato 365.000, 1,9%. Su Nove il film Il monaco ha registrato 241.000 telespettatori, share 1,3%.