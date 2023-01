Stasera puntata Speciale di Che tempo che fa per ricordare Gianluca Vialli

Su Rai 3 in onda una puntata speciale di Che tempo che fa dedicata a Gianluca Vialli

Cambia la programmazione di Rai 3 domenica 8 gennaio 2023. Oggi infatti, sulla terza rete, sarebbe dovuto andare in onda un classico della televisione, il film Stalio e Ollio. Ma alla fine, una variazione che era anche dovuta a un grande campione, per rendere omaggio a un calciatore che ha fatto la storia del nostro paese. In onda quindi su Rai 3 una puntata speciale di Che tempo che fa dedicata a Gianluca Vialli. Un breve comunicato stampa Rai annuncia la variazione nel palinsesto di oggi: “Domenica 8 gennaio 2023 alle ore 20.35 su Rai3 va in onda lo speciale Che Tempo Che Fa ricorda Gianluca Vialli, con alcuni passaggi delle interviste al grande campione scomparso rilasciate a Fabio Fazio nel corso del programma. “

E ancora: “Uno speciale per ricordare il grande campione scomparso con alcune delle interviste rilasciate nel programma di Fabio Fazio“.

Il ricordo della squadra di Che tempo che fa a Vialli

Sulle pagine social del programma di Rai 3, sempre molto seguite, le parole di tutta la squadra del programma di Rai 3. Si legge a poche ore dalla trasmissione: “Questa domenica per provare a restituire, almeno in parte, tutto quello che questo grande uomo e campione ci ha regalato nel corso della sua vita, dedicheremo una puntata speciale di Che Tempo Che Fa a Gianluca Vialli.“

Un puntata speciale quindi e poi il commento: “Per dargli il tributo che merita e per riascoltare ancora una volta le sue parole, che porteremo per sempre nel nostro cuore. Che Tempo Che Fa ricorda Gianluca Vialli: alle ore 20.35 su Rai 3.” L’appuntamento con questa puntata speciale di Che tempo che fa è alle 20,35 su Rai 3.

AGGIORNAMENTO– correggiamo quando detto in precedenza, il film Stalio e Ollio andrà regolarmente in onda alle 21,10 circa in prima serata. Lo speciale di Che tempo che fa non occuperà anche lo spazio del prime time di Rai 3 ma solo l’access prime time. Quindi in onda dalle 21,10 circa il film già previsto in programmazione.