Serena Bortone, stamane operata e poche ore dopo conduce Oggi è un altro giorno

Questa mattina Serena Bortone ha subito un'operazione, non si è fermata e poche ore dopo ha condotto Oggi è un altro giorno

Serena Bortone questa mattina si è operata al polso ma poco dopo era già pronta al suo posto per condurre Oggi è un altro giorno. Inizia la puntata del 9 gennaio 2023, quella che arriva dopo tutte le festività. Serena Bortone entra in studio, saluta i suoi ospiti, i suoi affetti stabili e al polso e parte del braccio ha una evidente fasciatura. Non tutti sapevano che oggi si sarebbe operata e Samuel Peron le chiede cosa ha fatto al braccio, lei si avvicina al ballerino e gli conferma che quel dolore al polso che lamentava da un po’ di tempo era diventato un problema da risolvere in fretta. “Mi sono operata al polso, quando ti dicevo che avevo male al polso… e questa è l’evoluzione al mio dolore” poi cerca di cambiare argomento, la ferma Jessica Morlacchi che le chiede di dire a tutti quando si è operata. “Stamane ma non importa”.

“Super Serena” commenta Jessica Morlacchi ma intanto la conduttrice è già concentrata su un argomento che sta a cuore a lei e a tutti, è Gianluca Vialli al centro della prima parte della puntata di oggi del programma. C’è in studio Marino Bartoletti, ci sono altri ospiti collegati, tutti conoscevano bene Vialli. Non c’è tempo per Serena Bortone di parlare del suo polso, del dolore che ha sopportato, dell’operazione di questa mattina. E’ sempre in forma come in ogni puntata, attenta alle risposte dei suoi ospiti.

Solo poche parole per spiegare a Samuel Peron e al pubblico di Rai 1 il perché di quella fasciatura al polso. Magari domani avrà più tempo e modo di raccontare dell’intervento che ha subito oggi, anche se di certo non era niente di così complicato.