Stefano e Valentina cosa è successo dopo C’è posta? 2 ipotesi shock sui social

Valentina e Stefano dopo C'è posta per te sono tornati insieme, sono ancora sposati? Le teorie social, e le ipotesi shock

Stefano e Valentina sono stati sicuramente i protagonisti più discussi della puntata di Uomini e Donne in onda il 7 gennaio 2023 su Canale 5. La storia della coppia romana, del loro matrimonio in crisi, del tradimento e di quello che è successo dopo, è stato argomento molto dibattuto sui social. Opinione comune: Valentina ha sbagliato a tradire il marito, avrebbe fatto bene a lasciarlo prima, ma anche Stefano ha le sue colpe. E non sono mancati i commenti di disapprovazione nei confronti di un marito ben più che esigente. Nel corso degli anni Valentina è stata umiliata, offesa, verbalmente accusata di cose che non ha mai fatto, ha subito un forte stress psicologico tanto da dover lasciare anche casa sua per una settimana. Una storia brutta da raccontare in tv, perchè nessuno farebbe mai il tifo per questa coppia, per una riappacificazione. Ed è per questo che nelle ultime ore, ha iniziato a serpeggiare l’ipotesi che la storia di Valentina e Stefano non fosse vera e che i due protagonisti nello studio di C’è posta per te, fossero degli attori. I motivi principali sarebbero legati ai social e non solo. Per questo nelle ultime ore, sono solo due le ipotesi più “scioccanti” che circolano in rete.

Valentina e Stefano di C’è posta per te sono degli attori?

Il programma di Canale 5 ha sempre raccontato storie vere, con protagoniste persone reali. E da quando i social esistono, dopo il programma si scovano i profili delle persone che hanno partecipato a C’è posta, anche per capire come è andata a finire la storia. Nel caso di Valentina e Stefano, è tutto molto strano. Innanzi tutto i due sono di Roma, vivono in posti dove è facile essere riconosciuti. Lei lavora al McDonalds, ha dei colleghi e persone che incontra quotidianamente e che quindi avrebbero dovuto riconoscerla e commentare in rete, rivelando qualcosa sul suo conto ( facile pensare che tra i 5 milioni di spettatori, ci fosse anche qualcuno che ha incrociato i due nel suo percorso). E invece non una parola, un vicino di casa, una mamma di un compagno di scuola di uno dei tre figli. I dettagli sul matrimonio di Stefano e Valentina sono stati pochissimi. La storia è stata raccontata in modo parecchio superficiale per quello che riguarda indicazioni temporali, dettagli di coppia e via dicendo. Una scelta della redazione certo, ma il pubblico qualche sospettuccio ce l’ha. O forse vorrebbe semplicemente che queste storie, parecchio brutte, non fossero vere.

A smontare questa tesi che corre sui social, ci sono le immagini che sono state mandate in onda nel corso della puntata di C’è posta per te, in particolare alcuni video del matrimonio di Stefano e Valentina.

Valentina e Stefano: nessun social, nessuna traccia on line

Altra cosa parecchio strana, ma facilmente spiegabile, è che Valentina e Stefano non sono sui social. Nulla di così inverosimile. I due potrebbero aver oscurato i profili sapendo che molti spettatori sarebbero andati a caccia delle loro pagine social per impicciarsi della loro vita, per capire se stavano ancora insieme o meno. Oppure semplicemente, non hanno dei profili social ( vista l’ossessione dei due per Whatsapp per la verifica dell’essere on line o meno, sembra un po’ strano ma potrebbe essere credibile).

Una segnalazione shock

C’è stata una sola persona che ha detto di conoscere Stefano e Valentina, una persona che ha commentato sotto un post sui instagram dicendo di essere un conoscente della coppia. Questa persona ha segnalato che Stefano e Valentina dopo la registrazione di C’è posta per te sono tornati insieme e lei sarebbe addirittura incinta del quarto figlio.