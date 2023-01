La sorella Anna: “Mariangela Melato e Renzo Arbore non si sono mai lasciati, anche quando si sono separati”

La sorella di Mariangela Melato svela che con Renzo Arbore non è mai finita, anche quando stava con Mara Venier

Oggi ricordiamo tutti la grande Mariangela Melato, 10 anni fa la sua morte. A Oggi è un altro giorno ospite Anna Melato, la sorella, in collegamento Renzo Arbore, non poteva mancare. Renzo Arbore e Mariangela Melato si sono amati tutta la vita, non si sono mai lasciati, è Anna che lo conferma, lei c’era, ha vissuto il loro legame anche quando non erano una coppia, forse è l’unica che può raccontare tutto. La storia d’amore tra Arbore e Mariangela Melato è iniziata negli anni Settanta poi è finita, Arbore ha avuto una lunga storia d’amore con Mara Venier, fino al 1997. Nel 2007 Renzo e Mariangela sono tornati insieme e sono rimasti insieme fino all’ultimo respiro dell’attrice. La sua assenza è un dolore ancora forte per il musicista che la ricorda sempre parlando della sua forza contro la malattia, del suo talento, l’energia, la grazia e la nobiltà d’animo.

Mariangela Melato, il ricordo a 10 anni dalla sua morte

E’ morta a 71 anni per un tumore al pancreas, una malattia contro cui combatteva da tempo, sembrava sconfitta ma tornò più aggressiva.

Dopo le bellissime parole di Renzo Arbore è Anna Melato a parlare del loro amore: “Non si sono mai lasciati perché anche quando si sono separati hanno continuato a vedersi, a parlarsi al telefono a frequentarsi e quando lei si è ammalata Renzo è stato sempre presente ma come se fossero in gita scolastica… ci voleva una grande forza perché la situazione none era brillante ma erano allegri insieme… Due persone speciali che si sono amate dal primo all’ultimo giorno, è stato un grande amore e io lo posso dire perché lo so”.

“Perché si sono lasciati?” chiede Serena Bortone. Anna racconta che sua sorella è stata in America per due anni e che la lontananza non è sempre come il vento, un po’ ci si dimentica. “Poi si sono rivisti, hanno sempre continuato ad essere legatissimi”.