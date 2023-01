Anche Lavinia vuole abbandonare il trono di Uomini e Donne? Maria decisiva

Lavinia Mauro potrebbe lasciare il trono di Uomini e Donne...Maria de Filippi apre gli occhi alla tronista

Questa stagione di Uomini e Donne, per quello che riguarda il trono classico, non sta brillando, anzi. Fino a questo momento, ben due tronisti su quattro hanno deciso di abbandonare il trono. E stando alle ultime anticipazioni, anche Lavinia starebbe valutando di lasciare, senza fare la sua scelta! Oggi c’è stata una registrazione del programma di Maria de Filippi e le anticipazioni del Vicolo delle news hanno rivelato che Lavinia, è molto confusa. Purtroppo per la tronista, ci sono parecchi dubbi. Facendo un salto indietro di qualche giorno, Lavinia aveva avuto a che fare con le segnalazioni arrivate durante le feste di Natale su Alessio Corvino. Durante le feste, il ragazzo era stato visto in compagnia di una donna tanto che, aveva anche fatto delle storie sui social, per spiegare l’accaduto. E visto che Lavinia è molto molto gelosa e non ama questo genere di situazioni ( tra l’altro Alessio era stato già visto in passato in giro per discoteche e la cosa non era andata giù a Lavinia), le segnalazioni hanno peggiorato il rapporto con Corvino. Oggi quindi, Lavinia ha spiegato tutte le sue perplessità, dovute forse anche al fatto che i due corteggiatori sembrano essere poco interessati a lei. Che i due “Alessio” non spicchino per interesse nei confronti di Lavinia, è parecchio palese, il pubblico a casa se n’è accorto da tempo, e finalmente forse anche Lavinia se n’è resa conto…

Anche Lavinia Mauro lascia Uomini e Donne?

Nella puntata di Uomini e Donne di oggi, Lavinia ha chiesto a Maria se i due corteggiatori, dopo l’ultima registrazione, avessero chiesto di lei. Alessio Campoli non ha chiesto nulla mentre Corvino era andato a trovarla in camerino ma avevano finito col litigare. Lavinia quindi ha chiesto ad Alessio il rosso che cosa pensasse di quello che stava accadendo, lui le ha chiesto di parlare ma si è accesa una discussione. Le talpe del Vicolo delle News hanno rivelato che è stata Maria de Filippi, vedendo la reazione dei ragazzi e quella di Lavinia, a spiegare alla tronista che forse, sta succedendo questo, perchè i due non sono realmente interessati a lei. Lavinia, delusa e amareggiata per quello che è successo, è scoppiata in lacrime, poi ha chiesto di ballare con Federico, l’altro tronista. La ragazza ha anche pensato di lasciare il trono ma potrebbe non essere una decisione definitiva.