Nicola e Annalisa dopo C’è posta per te: tradimenti perdonati, il pubblico non ci sta

Dopo C'è posta per te Annalisa e Nicola hanno deciso di tornare insieme: ecco che cosa è successo

La storia di Annalisa e Nicola ha colpito particolarmente il pubblico che nella serata del 14 gennaio 2023 ha seguito la puntata di C’è posta per te su Canale 5. Nicola ha scritto a C’è posta per te per chiedere scusa a sua moglie per averla tradita e non esser stato un buon marito. Non una ma ben due volte. Annalisa svela a Maria de Filippi che la prima volta la relazione con l’altra donna è durata ben due anni. La ragazza siciliana sembrava decisa a chiudere questa storia, perchè Nicola si era dimostrato bugiardo ma non solo. Non ha voluto ammettere le sue responsabilità e scaricava le colpe di quello che era successo alla situazione familiare che i due stavano affrontando. Annalisa sembrava non voler continuare con questo tira e molla tanto da decidere di chiudere la busta e andare avanti. Per evitare chiacchiericcio, come è successo e come succede spesso nel post puntata, è stata la redazione stessa via social, a rivelare quello che è accaduto dopo la registrazione di C’è posta per te. Tanta la curiosità del pubblico infatti che vuole sapere come vanno a finire le storie, se ci sono dei risvolti. E in questo caso c’è stato. Già perchè Annalisa ha deciso di dare una nuova occasione a suo marito e, qualche tempo dopo, lo ha perdonato. Oggi stanno insieme e cercano di dare una nuova possibilità al loro matrimonio.

Annalisa e Nicola dopo C’è posta per te: che cosa è accaduto

Dopo qualche tempo dalla registrazione Annalisa ha deciso di dare un’altra possibilità a suo marito Nicola.

Nicola ha commentato così questa decisione: “Nonostante la chiusura della busta ho continuato a dimostrare di voler sistemare il mio matrimonio e ci stiamo avvicinando”.

Annalisa ha raccontato alla redazione di C’è posta per te quello che è successo dopo: “Dopo la registrazione, lui non ha smesso ogni giorno di dimostrare con i fatti di essere realmente pentito e cambiato. A oggi ci stiamo dando un’altra possibilità”.

Sui social ovviamente è scoppiato il putiferio perchè il pubblico, che sembra essere il solo a poter stabilire il bene o il male, ha deciso che questa storia doveva finire e ha bocciato la decisione di Annalisa di voler ridare un’altra possibilità a suo marito. Sotto il post di C’è posta per te si legge: “che delusione sei una Shakira che non ci ha creduto abbastanza.” E ancora: “Povera ragazza.. sembrava così decisa!!! Mi dispiace ma lui non cambierà!!!.” E poi: “Ci sono rimasta malissimo… dicevo tra me e me meno male che una persona ha agito con freddezza alla chiusura della busta…Beh… Come si fa ad amare uno così?.”