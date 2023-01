Ascolti tv, domenica vince ancora Lolita Lobosco 2 ma si cala parecchio. Canale 5 a -18

Ancora buoni gli ascolti per Lolita Lobosco 2 ma la fiction di Rai 1 cala rispetto alla prima puntata: ecco i dati del 15 gennaio 2023

Senza dubbio la seconda stagione di Lolita Lobosco è una bella ventata di aria fresca per gli ascolti di Rai 1 in prima serata. Anche ieri, la fiction alla sua seconda puntata, ha fatto incetta di ascolti. Ma come dimostrano i dati auditel relativi agli ascolti del 15 gennaio 2023, siamo molto lontani dai numeri della prima stagione quando Luisa Ranieri conquistava oltre 7 milioni di spettatori. Lo abbiamo detto e ridetto: i paragoni con i dati di ascolto raccolti durante i due anni di pandemia servono a poco. Ma si possono fare i confronti con quello che è successo solo una settimana fa, quando Lolita Lobosco 2 viaggiava vicino ai 6 milioni di spettatori e i numeri della seconda puntata, già calata di molto, E’ chiaro che i dati di ascolto del 15 gennaio 2023 ci mostrano numeri eccellenti, il 28% di share resta sempre ambito da tutte le serie in prima serata, ma una parte di pubblico ha deciso di cambiare canale e questo è evidente. In ogni caso gli ascolti della seconda puntata di Lolita Lobosco 2 permettono a Rai 1 di vincere senza nessuna difficoltà la serata. Una missione non poi così complicata visto che Canale 5 fa meno 18…

Vediamo quindi i numeri della prima serata di ieri.

Gli ascolti del 15 gennaio 2023: ecco i dati auditel del prime time

Le Indagini di Lolita Lobosco 2 vince la serata ma perde ascolti strada facendo. Il 15 gennaio la fictiond i Rai 1 è vista da 5.288.000 spettatori pari al 28.2% di share. Su Rai3 Che Tempo Che Fa, in onda dalle 20:34 alle 22:16, ha incollato davanti al video 2.530.000 spettatori pari al 12.1% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo, dalle 22:19 alle 00:01, 1.426.000 spettatori pari al 9.2%.

Su Canale5 Wonder Woman 1984 in prima tv ha raccolto 1.760.000 spettatori con uno share del 10.6%. Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 785.000 spettatori (3.7%), mentre Fire Country 528.000 spettatori (2.6%). Su Italia1 Così è la vita è scelto da 932.000 spettatori (5%) . Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 498.000 spettatori (3.4%). Su La7 Non è l’Arena ha registrato 692.000 spettatori pari al 4.7%. Su Tv8 4 Hotel segna 537.000 spettatori (3.2%). Sul Nove Only Best – Comico Show è seguito da 265.000 spettatori (1.4%).