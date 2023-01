Serena Bortone l’omaggio a Gina Lollobrigida: “si parla spesso di icone senza reale significato”

Serena Bortone cambia tutta la puntata, la morte di Gina Lollobrigida la porta a parlare delle icone di oggi

In pochi minuti cambia tutta la scaletta di Oggi è un altro giorno. Serena Bortone non può non rendere omaggio a Gina Lollobrigida. C’era un’altra puntata da presentare oggi ma arrivano nuovi collegamenti e gli ospiti in studio hanno tutti un ricordo di Gina Lollobrigida. 95 anni e una delle ultime dive del cinema italiano è andata via. “Oggi si parla spesso di icone in tanti modi e spesso privi di sostanza e di reale significato ma Gina Lollobrigida era davvero una icona” commenta subito Serena Bortone. Non c’è dubbio sia così, uno schiaffo alle nuove icone che non hanno niente tra le mani e così poco talento ma chissà per quale motivo arrivano ad essere delle icone per molti, salvo poi sparire in breve tempo. Gina Lollobrigida dai tempi della Bersagliera a oggi era e sarà l’icona del cinema italiano, dell’eleganza sempre presente. Si è spenta nella sua casa romana e non ha fatto in tempo a ricevere l’ennesimo premio.

Gina Lollobrigida icona a Oggi è un altro giorno

In queste ore continuiamo a vederla in uno dei suoi film più noti: Pane, amore e fantasia. L’omaggio alla carriera che resta tra le mani di chi stava attendendo che l’attrice si riprendesse del tutto per andare a ritirarlo da sola. Doveva esserci per lei una grande celebrazione a Cinecittà ma il premio, il Nastro d’argento alla carriera, non l’ha mai ricevuto, ci teneva tanto e adesso resta aperto nello studio di Oggi è un altro giorno, mentre Serena Bortone lo guarda commossa.

Pino Strabioli presente in studio accanto a Serena Bortone la conosceva bene, l’ultima volta l’ha vista il 4 luglio, ha festeggiato con lei il suo compleanno, circondata da amici, una cena, poi le foto fatte insieme in macchina. Ha continuato a sentirla al telefono ma non l’ha più vista. Ricorda anche lui che non era solo un’attrice straordinaria ma una vera artista, le sue passioni nell’arte dalla scultura alla fotografia, i disegni. Gina Lollobrigida amava disegnare da sola i suoi abiti, era sempre così elegante, ma era anche una donna solitaria. “Amava molto la sua solitudine, viveva nel suo mondo ma se era felice non lo so, non cosa rispondere”.

Si commenta anche la sua bellezza, senza ovviamente ritocchi, senza filtri, ma bella davvero, non come tante altre donne che oggi sono belle con l’aiuto della chirurgia o sui social fingono di essere bellissime. Lei lo era davvero, anche a 95 anni.