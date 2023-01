Che disastro gli ascolti del GF VIP 7 neppure con un solo appuntamento Signorini si salva

Niente da fare per il Grande Fratello VIP 7 che neppure con un solo appuntamento a settimana riesce a fare ascolti buoni su Canale 5. Ecco i dati del 16 gennaio

Ascolti ancora in calo per il Grande Fratello VIP 7: nella serata del 16 gennaio 2023 vince Rai 1 con Il nostro generale mentre il reality di Canale 5 scende anche sotto il 20% di share. Che cosa ha da dire questa settima edizione del Grande Fratello VIP? Poco e nulla. Ed è un peccato perchè alla fine se si lasciassero parlare i concorrenti delle cose stupide che succedono nella casa e se si parlasse delle dinamiche che si creano tra loro, forse sarebbe più interessante. E invece le puntate passano una dopo l’altra all’insegna della noia con un conduttore messo lì a caso, che non si ricorda mezzo fatto accaduto, mezzo nome, che non cavalca nessuna dinamica in diretta anzi, le stronca tutte e con due opinioniste che non sono funzionali al gioco. Orietta Berti lancia pareri random mentre Sonia Bruganelli non riuscendo a essere obiettiva finisce per schierarsi e la cosa non è il massimo. Si può avere una simpatia ma schierarsi no, perchè altrimenti i pareri andranno sempre e solo verso una direzione. Insomma questo Grande Fratello VIP 7 piace a pochi e gli ascolti ne sono una dimostrazione. Neppure la puntata settimanale unica, quella del lunedì migliora le cose.

Gli ascolti della prima serata: ecco i dati del 16 gennaio 2023

Il nostro Generale vince la serata in sovrapposizione nella fascia che va dalle 21,40 circa alle 23,30 con 3.564.000 telespettatori, per uno share del 18,78%. Su Canale 5 Grande Fratello Vip fa 2.570.000 telespettatori, share 19,64%. Su Rai 3 Report registra nella presentazione 1.405.000, 6,36% e nel programma 1.483.000, 7,37% e nel segmento Plus in seconda serata 973.000, 6,11%. Su Rai 2 Boss in incognito ha ottenuto 1.269.000 telespettatori, share 5,91%. Molto bene il programma con Max Giusti che si conferma certezza per la rete.

Su Italia 1 il film Fast & Furious 6 ha registrato un netto di 1.099.000 telespettatori, share 6,05%. Su Rete 4 Quarta Repubblica è stata vista da 842.000 telespettatori, share 5,40%.Su Tv8 il docufilm Zlatan è stato visto da 482.000 telespettatori, share 2,5%. Su La7 il film Giovanni Falcone ha ottenuto 404.000 telespettatori, share 2,12%. Su Nove il doc Matteo Messina Denaro ottiene 187.000 telespettatori, share 0,93%.