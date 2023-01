Ascolti tv: vola la Coppa Italia, Boom La7. Cala La porta Rossa 3

Ottimi gli ascolti di Chi l'ha visto in prima serata e boom per La7: ecco i dati del 18 gennaio 2023

Serata un po’ anomala per quello che riguarda la programmazione della prima serata e quindi anche i dati di ascolto del 18 gennaio 2023. Il motivo è legato alla partita di Coppa Italia in onda ieri su Canale 5, la supercoppa Italiana che ha visto Milan e Inter scendere in campo con la vittoria netta dei nerazzurri con hanno battuto i “cugini” con un secco 3 a 0. Una partita in onda dalle 20 alle 22. Tra pre serale, access prime time e prima serata. Canale 5 conquista un ottimo risultato mentre le altre reti restano dietro.

Per i programmi in onda realmente nella fascia della prima serata vera e propria, testa a testa tra Rai 1 e Rai 3 che si contendono il secondo posto dopo le 22. In questo caso vince Federica Sciarelli con il suo Chi l’ha visto, certezza della rete, a quasi 2 milioni di spettatori. Non ci si poteva aspettare più del 10 % di share per il film Cosa mi lasci di te in onda su Rai 1, una replica ( era stato trasmesso nel febbraio del 2022). Per quanto riguarda Rai 2 invece, altro buon risultato, terza sera consecutiva sopra al milione di spettatori. Ma forse da La porta rossa 3, già in calo alla seconda puntata, ci si aspettava di più. Non è facile, dopo 4 anni tornare in onda e raccontare una storia che tra l’altro, non chiarisce molto di quello che era successo nella seconda stagione. Tempistiche discutibili.

Non possiamo fare a meno di notare anche il boom di La7 che ieri sera, con una puntata speciale di Atlantide dedicata alla cattura di Matteo Messina Denaro ha battuto anche Rete 4.

Gli ascolti del 18 gennaio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Su Canale 5 – dalle 20.01 alle 22.01 – la Supercoppa Italiana Milan-Inter. Nel dettaglio il primo tempo: 6.421.000 – 29.4%, secondo tempo: 6.580.000 – 29.3%, breve pre e lungo post partita nel complesso: 2.870.000 – 15.7% . Su Rai3 Chi l’ha Visto? ha raccolto davanti al video 1.978.000 spettatori pari ad uno share dell’11.5%.

Cosa Mi Lasci di Te ha interessato 1.832.000 spettatori pari al 10.6%.

Su Rai2 La Porta Rossa 3 ha interessato 1.406.000 spettatori pari al 7.7% di share. Su Italia 1 Mamma ho preso il Morbillo ha intrattenuto 1.343.000 spettatori (6.9%). Su Rete4 Controcorrente Prima Serata totalizza un a.m. di 717.000 spettatori con il 5.2% di share. Su La7 Atlantide Speciale su Matteo Messina Denaro ha registrato 800.000 spettatori con uno share del 5.8%.

Su Tv8 …Con amore Babbo Natale segna 412.000 spettatori con il 2.1%. Sul Nove Il Vento del Perdono ha raccolto 415 .000 spettatori con il 2.2%. Grandi classici e film di Natale sono certezza a quanto pare.