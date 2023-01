Antonella Clerici e le sue corna a La vita in diretta: “Dentro certe le cose le abbiamo pensate tutte”

Antonella Clerici parla delle sue corna a La vita in diretta e di come ha reagito quando ha scoperto tutto

A La vita in diretta Alberto Matano introduce l’argomento Shakira, si parla di corna e arriva anche Antonella Clerici. La conduttrice che stasera in prima serata vedremo nella seconda puntata della nuova edizione di The Voice Senior, non ha alcun problema a ripetere che le corna le ha avute. Sorride mentre lo dice, meglio ironizzare. In diretta in collegamento con La vita in diretta ci sono sia Carlo Conti che Antonella Clerici, ognuno nel proprio studio, il re e la regina del prime time di Rai 1. Ad entrambi Alberto Matano chiede un commento sulla storia di Shakira e Piqué, sul tradimento di lui, sulla canzone con cui lei gli butta tutto in faccia e fa risaltare il rancore che prova verso l’ex e la nuova giovanissima compagna. Carlo Conti non ha dubbi: “la Twingo si parcheggia meglio” ma la sua è solo una battuta. Tra le risate Antonella Clerici dice qualcosa in più delle corna.

Antonella Clerici e le sue corna come quelle di Shakira

“Io mi sarei molto arrabbiata per la marmellata anche perché me ne sarei accorta subito che mancava nella dispensa. Trovo che la cosa poco elegante è che lui l’abbia portata in casa ma poi bisogna volare alto altrimenti poi vuol dire che ti rode che lei abbia 22 anni, anche se per me è più bella Shakira che ne ha 44 di anni. Però mi ha fatto impazzire l’idea della strega sul balcone della cantante. E’ così surreale tutta questa storia, è veramente molto divertente vedendola da noi… Anche io le corna le ho avute e devo dire che non ho proprio reagito così platealmente e ho cercato di volare alto ma dentro queste cose le abbiamo pensate tutte”.

Antonella Clerici ne aveva già parlato anche nella sua trasmissione E’ sempre mezzogiorno, non solo delle corna, del tradimento di Eddy Martens, ma aveva anche rivolto un ipotetico consiglio a Shakira, quello di cambiare il testo della canzone, che ha un ritmo così bello e che non dovrebbe essere ricordata per le corna subite.

Alberto Matano non ha dubbi che si tratti di una grossa pubblicità per entrambi, visto che entrambi stanno ricavando molto da tutto questo, almeno economicamente.

In studio c’è però Elisa Isoardi che mentre Antonella Clerici parla fa un po’ di smorfie, non è d’accordo con il divertimento, pensa ai figli di Shakira e Piqué.