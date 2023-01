A Domenica IN Andrea Piazzolla: il ricordo di Gina Lollobrigida ma non solo

Ci sarà Andrea Piazzolla nella puntata di Domenica IN del 22 gennaio 2023

E’ arrivato il momento di ascoltare tutta la sua verità. Andrea Piazzolla sarà uno degli ospiti della puntata di Domenica IN del 22 gennaio 2023. Lo abbiamo ascoltato in questi giorni in tv, l’assistente di Gina, accusato di averla manipolata, di aver lavorato alle sue spalle, di averle rubato del denaro, di averla manovrata. Eppure Gina Lollobrigida lo ha sempre difeso, ha sempre parlato di Andrea Piazzolla come di una persona che ha avuto a cuore il suo bene, una persona che non ha mai tentato di farle del male, a differenza di altri. In questi anni Gina, ha sempre rilasciato interviste in tv, registrato video, per dimostrare di essere nel pieno delle sue facoltà. Non è però bastato: perchè Andrea Piazzolla deve difendersi nelle aule, per l‘accusa di circonvenzione di incapace. Di questo e non solo, probabilmente Andrea Piazzolla parlerà nella puntata di Domenica IN del 22 gennaio.

Un rapporto giudicato da tutti, quello tra Andrea e Gina. C’è chi ha pensato per anni che il collaboratore giovane e bello, abbia in qualche modo sedotto e manipolato la Lollobrigida, con il solo scopo di usare i suoi soldi. Lo hanno pensato i parenti di Gina forse, motivo per il quale, da anni c’è una vera e propria guerra. Chi conosce Gina si schiera dalla parte di Piazzolla: la Lollo, raccontano non voleva lasciare nulla a suo figlio e nulla c’entra il rapporto che aveva con Andrea, i rapporti con Milko era giù usurato ben prima che Piazzolla entrasse nella vita della donna. Ecco di tutto questo Andrea Piazzolla parlerà a Domenica IN. Non solo il ricordo di Gina, una donna così speciale per Andrea, che ha chiamato con il suo nome la bambina avuta dalla sua compagna. Purtroppo anche l’attualità, anche in attesa del testamento di Gina Lollobrigida che potrebbe provocare un altro terremoto.

Andrea Piazzolla a Domenica IN

Nella puntata del 22 gennaio 2023 quindi Andrea Piazzolla racconterà la sua verità a Domenica In. Una anticipazione, quella arrivata in queste ore, che ha giù destato del malumore. Come sempre il pubblico mormora e qualcuno ha fatto notare che forse, non era ancora il caso di avere questa ospitata. Ma che cosa cambia rispetto al fatto che in questi giorni, tutti i protagonisti della vicenda, hanno rilasciato delle dichiarazioni in tv? Ben poco probabilmente. Quello che ci si augura è che oltre alle vicende giudiziarie, che purtroppo facevano parte della vita di Gina e di cui inevitabilmente si è dovuto parlare, Piazzolla possa restituire anche un altro tipo di ricordo della Lollobrigida, essendo stato una delle persone a lei più vicine negli ultimi anni.

Insieme a Piazzolla anche il cardiologo che in questi giorni ha più volte parlato in tv del suo rapporto con Gina Lollobrigida.