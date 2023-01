Antonella Clerici questa mattina : “Non trovo le parole adatte, sono felicissima”

Antonella Clerici è così felice, non immaginava niente del genere dopo la puntata di The Voice Senior

Un successo incredibile per Antonella Clerici e tutta la squadra di The Voice Senior. La conduttrice questa mattina dopo avere scoperto gli ascolti della puntata di ieri sera non riesce a parlare, non riesce a trovare le parole adatte. Quel “trick track” che entra nella testa insieme alle emozioni che regalano le voci dei concorrenti non più giovanissimi, poi ci sono le loro storie, le loro vite. Il pubblico non vuole solo e sempre piangere, non sono sempre necessarie le storie strappalacrime per incollare i telespettatori allo schermo. The Voice Senior vola più alto che mai, alla sua terza edizione sembra avere scelto i giudici perfetti. I Ricchi e Poveri sono l’anello mancante, le precedenti scelte, Al Bano e Jasmine Carrisi o Orietta Berti, forse non avevano portato niente di più. Nelle precedenti edizioni lo spettacolo era ugualmente forte ma questo The Voice Senior 2023 ha raggiunto i 4 milioni di telespettatori, la seconda puntata ha sorpreso tutti, anche Antonella Clerici.

Antonella Clerici al settimo cielo per il suo The Voice Senior 2023

“Nessuna musica di grande compositore può avere effetti psicologici così forti e teneri quanto, a volte, la più povera della canzoni se c’è la voce, la casa, la strada!” è con una frase di Guido Ceronetti che Antonella Clerici ieri invitava tutti a seguire il suo programma del venerdì sera.

Una serata con mille pregi e questa mattina tutti erano in attesa di scoprire il famoso share, quello che fa battere forte il cuore e che rivela il gradimento del pubblico.

“Trick track – ha scritto la Clerici – grazie ai 4 milioni che si sono divertiti ed emozionati con noi. Non trovo parole adatte ma sono felicissima” è il suo grazie per l’amore, la cura, l’esperienza che mette nel suo lavoro.

Tantissimi i colleghi che hanno subito commentato il post di Antonella Clerici. Mara Venier applaude subito. Susanna Messaggio: “Mi piace tanto il programma ed i talenti senior. Complimenti ti seguo sempre. Ci vediamo presto Anto. Baci”. Sabrina Ferilli, Vittorio Garrone, mille applausi di Carlo Conti, Mia Ceran, Nek e tutta la sua squadra di E’ sempre mezzogiorno. Che spettacolo, che successo!