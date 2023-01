E’ boom per The Voice Senior: si vola con 4 milioni di spettatori, gli ascolti del venerdì

E' boom di ascolti per The Voice Senior che vola in prima serata sopra i 4 milioni di spettatori: tutti i dati del prime time del 20 gennaio 2023

Numeri pazzeschi per la seconda puntata di The Voice Senior. Generalmente il pubblico alla seconda, non è molto fedele e invece, record per il reality di Antonella Clerici che piace e diverte. Mai litigioso, garbato, concentrato sulla musica e non sulle polemiche. La seconda puntata di The Voice Senior in onda il 20 gennaio 2023 stabilisce un nuovo record e supera i 4 milioni di spettatori davanti alla tv. Grandi numeri per la Rai che batte tra l’altro senza nessuna difficoltà la fiction di Canale 5 che va sempre peggio. La seconda stagione di Fosca Innocenti non convince ma che sarebbero arrivati questi numeri era chiaro. Le premesse, visti gli ascolti della prima stagione, c’erano tutte. Mediaset ci ha scommesso di nuovo, la scommessa è stata un fallimento. La fiction porta a casa gli stessi numeri del Grande Fratello VIP 7 in ogni caso, ascolti in media con una prima serata di Canale 5 che, quando super ai 3 milioni di spettatori e il 20% di share, può urlare al miracolo ( unica eccezione restano i programmi di Maria de Filippi che quei numeri li fanno anche al pomeriggio).

Gli ascolti del 20 gennaio 2023: ecco i dati auditel

The Voice Senior vola e vince la serata con 4.032.000 spettatori pari al 23.8% di share. Su Canale5 Fosca Innocenti 2 conferma la sua media senza brillare: davanti alla tv ieri, 2.512.000 spettatori con uno share del 14.4%. Su Italia1 Mechanic: Resurrection ha raccolto 1.317.000 spettatori (6.7%). Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.267.000 spettatori (8.4%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 851.000 spettatori pari al 5.8%

Su Rai2 N.C.I.S. fa 879.000 spettatori (4.2%), mentre N.C.I.S. Hawai’i da 555.000 spettatori (3%). . Su Rai3 Viareggio 1969 è seguito da 498.000 spettatori con il 2.5%.. Su Tv8 Cucine da Incubo segna 366.000 spettatori (2%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 686.000 spettatori (3.5%).