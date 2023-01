Domina Lolita Lobosco 2, bene Che tempo che fa. Flop Canale 5: gli ascolti della domenica sera

E' boom di ascolti anche questa domenica per Lolita Lobosco 2: ecco tutti i dati auditel della prima serata

E’ ancora Luisa Ranieri a dominare. La sua Lolita Lobosco non teme rivali e la terza puntata della seconda stagione della fiction di Rai 1 si porta sopra ai 5 milioni di spettatori con quasi il 30% di share. Grandi numeri per la prima serata della domenica con il dominio di Rai 1 nella gara agli ascolti della prima serata. Bene anche Rai 3 con Fabio Fazio e il suo Che tempo che fa, ancora una volta sopra ai 2 milioni di spettatori. Tattica invece totalmente sbagliata quella di Canale 5 che con i film in prima visione, non riesce neppure a sfondare il muro dei 2 milioni. Probabilmente il target di riferimento, molto giovane, visti i titoli scelti per la domenica sera, preferisce seguire i film sulle piattaforme senza iniziare la prima serata alle 21,40 e concluderla passata la mezzanotte. Un film senza pubblicità su Netflix o su un’altra piattaforma ti permette di iniziare anche alle 21 e di concludere alle 23 andando a dormire in un orario ragionevole, che è poi quello che tutti vorrebbero…

Ma vediamo i dati di ascolto relativi alla serata del 22 gennaio 2023 con tutti i numeri delle prime nove reti del digitale terrestre.

Gli ascolti del 22 gennaio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Le Indagini di Lolita Lobosco 2 con la terza puntata in onda il 22 gennaio vola con 5.277.000 spettatori pari al 27.7% di share. Rai 1 vince facile. Su Rai3 Che Tempo Che Fa ha incollato davanti al video 2.268.000 spettatori pari al 10.8% e Che Tempo Che Fa – Il Tavolo 1.294.000 spettatori pari all’8.2% (presentazione a 1.508.000 e il 7.3%).

Su Canale5 la prima tv di Thor: Ragnarok ha raccolto 1.713.000 spettatori con uno share del 9%. Su La7 Non è l’Arena ha registrato 1.252.000 spettatori pari all’8.3%. Su Italia1 Il ricco, il povero e il maggiordomo è scelto da 1.087.000 spettatori pari al 5.5%.

Su Rai2 N.C.I.S. Los Angeles ha interessato 896.000 spettatori (4.2%), mentre Fire Country 481.000 spettatori (2.4%).Su Rete4 Zona Bianca totalizza un a.m. di 642.000 spettatori (4.3%)Su Tv8 4 Hotel segna 412.000 spettatori (2.4%). Sul Nove Only Best – Comico Show è seguito da 280.000 spettatori (1.4%).