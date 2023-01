Domenica In ricorda Gina Lollobrigida in una contestatissima puntata: gli ascolti

Una puntata molto contestata quella di Domenica In in onda il 22 gennaio 2023 su Rai 1: ecco i dati di ascolto del programma di Mara Venier

E’ andata in onda il 22 gennaio 2023 una puntata di Domenica In che per due ore circa ha ricordato Gina Lollobrigida. Mara Venier ha avuto nel suo studio Andrea Piazzolla, collaboratore e assistente della Lollo, indagato per circonvenzione di incapace e persona non gradita al figlio e al nipote dell’attrice. Insieme a lui anche il cardiologo di Gina, Aragozzini suo storico amico e l’avvocato Ingroia. Tutte persone vicine a Gina che in questi anni l’hanno sostenuta nelle sue scelte di stare lontana da suo figlio e del nipote. Ed è stato questo che il pubblico a casa in qualche modo non ha compreso. Immaginiamo che , come è successo anche ad altri programmi in onda nella settimana della morte di Gina Lollobrigida, l’interesse sia alto e che gli ascolti si facciano più alti del solito, se si parla di beghe giudiziarie, di soldi, di bugie, di intrighi. E Domenica In in questo non ha fatto nulla di diverso rispetto agli altri programmi: da Pomeriggio 5 a Mattino 5 e per tornare in Rai La vita in diretta o Storie Italiane. Il pubblico però, come potrete notare tra i tanti commenti postati durante la diretta di ieri sui social, ha notato che la conduttrice, anch’ella molto amica di Gina, ha abbracciato in pieno una versione dei fatti, quella di Andrea Piazzolla. Le critiche dunque, sono arrivate proprio da chi non ha apprezzato la piega che la puntata ha preso, non per il fatto che ancora una volta, più che ricordare Gina Lollobrigida per il suo essere una delle ultime dive al mondo e per tutta la sua carriera, si sia dato spazio alla storia degli ultimi 20 anni di vita di Gina, quelli raccontati anche da Un giorno in pretura, purtroppo. Il pubblico ha lamentato l’atteggiamento, il fatto di voler sposare una tesi di stare solo da una parte, senza dare modo tra l’altro, a chi invece ha un’altra posizione di intervenire. La mancanza di contraddittori ha turbato i telespettatori ma immaginiamo che questo non abbia alterato gli ascolti di una puntata, che potrebbe aver fatto numeri molto alti. Perchè in fondo poi, anche se si critica, è nell’indole dell’essere umano di mettersi un po’ a spiare dal buco della serratura per cercare di scoprire dettagli della vita privata di un personaggio così amato e così complesso.

Gli ascolti della puntata di Domenica In del 22 gennaio 2023: ecco i dati

Come sempre i dati di ascolto del programma di Mara Venier saranno disponibili dopo le 10.