Inarrestabile Canale 5 alla domenica pomeriggio: boom per Amici 22 e boom per Verissimo

Un pomeriggio perfetto per gli ascolti di Canale 5 quello del 22 gennaio 2023: boom per Amici 22, boom per Verissimo

Neppure la puntata dedicata all’omaggio di Gina Lollobrigida tanto chiacchierata è bastata a Rai 1 per battere Canale 5. Ottimi gli ascolti della Domenica IN di Mara Venier ma quest’anno, Amici, è in stato di grazia. Il talent di Canale 5 incassa un altro record stagionale con oltre 3,4 milioni di spettatori, numeri pazzeschi se si considera che appunto, su Rai 1, Mara Venier ha fatto un miracolo con la puntata di Domenica In del 22 gennaio 2023. Ma Canale 5 vince su tutta la linea. Facciamo notare tra l’altro che da qualche tempo, il programma inizia prima rispetto al solito. Da quando va in onda alla domenica si è anticipato, rispetto alle 14,10 del sabato. E inoltre come è accaduto anche ieri, si parte persino prima delle 14. La puntata di ieri di Amici 22 è inizia alle 13,57 anche questo può aiutare nello scontro a distanza con Rai 1 visto che Domenica In non parte prima delle 14 :06 circa. In ogni caso il pomeriggio di Canale 5 alla domenica è a dir poco perfetto dalle 14 fino alle 18,45 quando Amici 22 e Verissimo dominano. A proposito di Verissimo, Silvia Toffanin sta portando a casa una serie di esclusive non di poco conto, come ad esempio ieri, l’intervista a Magalli assente da un anno in tv e per la prima volta in video a parlare della malattia contro la quale ha combattuto.

Gli ascolti della domenica pomeriggio: Canale 5 inarrestabile il 22 gennaio

Si difende molto bene Maria Venier con il suo Domenica In visto ieri da 3.091.000 spettatori con il 20.5% nella prima parte, 2.714.000 spettatori con il 20.1% nella seconda parte e 2.762.000 spettatori con il 20.4% nella terza parte di breve durata (presentazione a 2.646.000 e il 16.1%). A seguire Da Noi… A Ruota Libera intrattiene 2.186.000 spettatori con il 15.1%. Resta indietro la Fialdini rispetto a Silvia Toffanin.

Su Canale5, dopo L’Arca di Noè a 3.034.000 spettatori (18.2%), Amici incolla davanti al video 3.428.000 spettatori (23.3%) . Grandi numeri anche per Silvia Toffanin che confeziona una puntata di Verissimo persino in crescita nella seconda parte. Verissimo 2.748.000 spettatori (20.4%) nella prima parte e 2.846.000 spettatori (19.1%) nella seconda parte chiamata Giri di Valzer.