Roberta di Padua nel mirino di Gianni: “Non ti sei spogliata, hai fatto di peggio”

Roberta di Padua ha sfilato ma ha ricevuto una valanga di critiche da tutti. Gianni Sperti è stato lapidario: anche se non si è spogliata ha fatto di peggio

Quando ci sono le sfilate a Uomini e Donne ci si può davvero aspettare di tutto. E anche oggi le dame hanno dato del loro meglio. Mettendosi alla prova con sensualità e seduzione, alcune delle dame del parterre hanno sfilato in passerella mostrandosi sotto il loro aspetto più piccante. Tra le protagoniste della puntata di Uomini e Donne del 25 gennaio 2023, anche Roberta di Padua che ha indossato un abito nero, che ha coperto tutto il suo corpo mostrando davvero ben poco. Un vestito che Anahi, ha criticato molto, tanto da bocciare la Di Padua che si è beccata un bel 4. E neppure i cavalieri in studio hanno molto gradito la sua prestazione. “Bisogna ammettere che se non ti spogli, prendi voti bassi” ha detto la Di Padua scherzando con Gianni ma Sperti ha subito replica. “Si questa volta non ti sei spogliata ma hai fatto di peggio”. A che cosa si riferiva l’opinionista d Uomini e Donne? Alla scelta di Roberta che per la sua sfilata ha coinvolto anche Riccardo. Roberta infatti ha chiamato Riccardo in passerella, lo ha fatto accomodare in poltrona e dopo averlo bendato, gli ha fatto assaggiare alcuni antipastini. Una scelta che non tutti hanno apprezzato e le critiche non sono mancate.

Pioggia di critiche su Roberta di Padua

Dopo l’esibizione quindi, l’attenzione si è spostata su quello che ha fatto Roberta e non sulla sua sfilata. “Ha fatto questa pagliacciata solo per arrivare a questo, al fatto che si parlasse di lei” ha detto Armando Incarnato. Anche Gloria ha chiesto spiegazioni, non capendo il perchè della scelta. Roberta si è difesa: “Non voglio nulla da Riccardo e non mi piace. Certo mi piace fisicamente ma non ci voglio riprovare con lui. Ho chiesto a Riccardo di mettersi sulla poltrona perchè è la persona con cui ho più confidanza, gli altri non li conoscono” ha detto Roberta. La dama ha ricevuto molte altre critiche, il solo che sembra aver compreso il gesto è stato Riccardo che non ci ha visto nulla di male. E quando Gloria ha chiesto a Roberta se sia in qualche modo interessata ancora al Guarnieri, la dama ha risposto: “Se fosse interessata a lui ancora, sarei seduta su una delle sedie di fronte” mettendo quindi a tacere le critiche.