Rosanna Lambertucci indispettisce parlando di Gina Lollobrigida e Rigau insieme anni fa

Rosanna Lambertucci parla di Gina Lollobrigida e Rigau insieme quando erano giovani, ricordi che indispettiscono a Storie Italiane

Rosanna Lambertucci a Storie Italiane stupisce con il suo punto di vista della coppia Gina Lollobrigida e Rigau. Mentre tutti parlano di Gina Lollobrigida che non sopportava Rigau e ricordano tutte le interviste dell’attrice sofferente per la presenza ancora dopo tanti anni dello spagnolo che continuava a definirsi suo marito e lei parlava di truffa, Rosanna Lambertucci racconta del 1995. Lei era presente a Monte Carlo e ricorda questa coppia bellissima, questa coppia ammirata molto anche dal principe Alberto di Monaco. Andrea Piazzolla è nello stesso studio televisivo, guarda attonito la Lambertucci, lui all’epoca non c’era ancora nella vita di Gina Lollobrigida ma come sempre continua a difendere in ogni modo la memoria dell’attrice. Anche Eleonora Daniele fa notare che Gina era bellissima, che magari era lei che suscitava ammirazione. Rosanna Lambertucci ne è certa ma la ricorda in coppia con Rigau e sembra avere in mente molte emozioni.

Rosanna Lambertucci ricorda Gina Lollobrigida ai tempi di Rigau

“L’immagine era anche molto molto bella, Gina era stupenda e lui era un gran bel ragazzo ed era una bellissima coppia, ne parlavano tutti” insiste la Lambertucci. A Piazzolla sembra così di offendere la memoria della Lollobrigida ma in realtà Rosanna Lambertucci desidera raccontare la sua impressione emotiva, anche se in questo momento stride con ciò che sta saltando fuori dopo la morte della diva.

Si fa notare che Rigau era un ereditiero, un giovanissimo e bel ragazzo che accompagnvaa una ancora meravigliosa Gina Lollobrigida ma era lei a far brillare la coppia.

“Io non lo so se lui davvero non voglia niente dell’eredità di Gina ma credo non voglia scomparire. Rigau esiste perché se è vero è stato il marito della più bella diva internazionale” e la Lambertucci prosegue sperando che lo spagnolo voglia solo la notorietà e non i soldi, non il patrimonio dell’attrice. Patrimonio che ricordiamo nel testamento è stato diviso a metà tra il figlio Milko e Andrea Piazzolla.

Rosanna Lambertucci si rivolge direttamente a Rigau pensando che magari la ascolterà, gli chiede e si augura che non voglia davvero nulla perché altrimenti farebbe una brutta figura davanti al mondo intero. Fa tenerezza la dichiarazione di Rosanna Lambertucci mentre altri pensano che Rigau abbia fatto molto di più. Eleonora Daniele ed altri le fanno notare che nel diritto la brutta figura non esiste ma esiste ben altro e per molti la figura di Rigau non è poi così pulita, come invece sembra credere Rosanna Lambertucci.

Oggi Gina Lollobrigida era attesa in aula per il processo contro Andrea Piazzolla, non ha fatto in tempo, è andata via prima forse per lei è stato davvero meglio così, ha evitato altre sofferenze. Ci penserà Andrea Piazzolla a difendere la sua memoria, le sue ultime volontà, i suoi desideri. Ereditando metà del patrimonio l’ex assistente eredita anche il diritto di proseguire agendo in nome della Lollobrigida.