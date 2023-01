Antonella Clerici spegne la polemica su The Voice Senior e i problemi con Fazio con un invito

Antonella Clerici fa un invito importante e così spegne la polemica su The Voice Senior che domani non andrà in onda

Antonella Clerici non ha bisogno di spiegare nulla sulla puntata di domani 27 gennaio 2023 di The Voice Senior rimandata per fare spazio a Fabio Fazio. Ieri non si è lamentata in modo diretto per la decisione della Rai e non l’ha fatto nemmeno oggi quando ha scelto il modo più professionale possibile per eliminare ogni polemica. Ieri Antonella Clerici era visibilmente infastidita, la notizia di Binario 21 che dall’access prime time invadeva ulteriormente il suo The Voice fino a cancellare la puntata prevista da tempo nella programmazione Rai, sembrava averla fatta arrabbiare. Forse ancora di più la Clerici non aveva gradito la scelta di mandare in onda anche un film: Un sacchetto di biglie. Insomma, il suo programma di gran successo del venerdì sera paga le conseguenze di scelte che infastidirebbero chiunque ma ovviamente per lei e per tutti resta fondamentale conoscere la storia e le ben più grandi tragedie dell’Olocausto. Nessun problema nemmeno tra Antonella Clerici e Fabio Fazio e nel modo più semplice ed elegante possibile la conduttrice di E’ sempre mezzogiorno ha chiarito il suo punto di vista. Nessuna necessità di sottolineare le notizie riportate o altro, semplicemente le Clerici ha rivolto un invito al suo pubblico.

The Voice Senior torna la prossima settimana con un doppio appuntamento

“Vorrei ricordarvi che domani non saremo in onda perché come è giusto che sia c’è lo speciale condotto da Fabio Fazio, Binario 21, dedicato al giorno della Memoria, e noi settimana prossima recuperiamo la puntata e abbiamo due appuntamenti, mercoledì e venerdì, quindi due giorni di The Voice Senior, mercoledì 1 febbraio e venerdì 3 febbraio. E volentieri lasciano, anzi seguitelo domani alle 20:30 questo evento presentato da Fazio sicuramente molto significativo, quindi vi invito davvero a guardarlo” questo l’invito e la precisazione di Antonella Clerici mente era nella cucina di E’ sempre mezzogiorno in attesa che cuocesse la pasta di Daniele Persegani.

Non una parola sul film che andrà in onda più o meno dopo due ore dall’inizio di Binario 21, sarebbe davvero troppo fare promozione per tutti e tutto mentre per Antonella Clerici sembra che ci sia poco spazio negli altri programmi per fare promozione ai suoi. Ricordiamo inoltre, che The Voice Senior ovviamente sarà in pausa anche la settimana di Sanremo.