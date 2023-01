Antonella Clerici nera: “Quando le cose vanno male” la sua ironia su The Voice Senior che salta

Questa scelta della Rai Antonella Clerici non se l'aspettava. E' nera per The Voice Senior che salta e oggi l'ha detto senza dirlo

Venerdì 27 gennaio 2023 non vedremo in onda The Voice Senior, una scelta che evidentemente nemmeno Antonella Clerici comprende. La Clerici oggi ha iniziato la sua puntata del mercoledì di E’ sempre mezzogiorno cantando e ballando, al punto da fare cadere il microfono. Un’allegria apparente la sua che poco dopo spiega con molta ironia e il volto tirato a Natalia Cattellani. Antonella Clerici è nera e si vede, anche se continua la sua puntata del mezzogiorno su Rai 1 come sempre con la sua professionalità e il suo sorriso. Quando però la Cattellani nota che ha ballato e cantato, compiaciuta di tanta allegria la Clerici ne approfitta e ripete una sua storica frase: “Quando le cose vanno male il fisico non deve patire e io sono più allegra del solito… sono allegra, guarda, sto benissimo” bastano queste parole e le sue espressioni a svelare che è arrabbiata e non lo è certo per fatti privati, non li porterebbe mai davanti al suo pubblico in quel modo. La professionalità di Antonella Clerici va ben oltre ma al suo pubblico non riesce a mentire, è infastidita e lo dimostra, anche solo in quei pochi secondi in cucina con Natalia.

Antonella Clerici non dice nulla su The Voice Senior cancellato

Non una parola sulla terza puntata di The Voice Senior che evidentemente vedremo tra due venerdì o chissà quando. Una scelta che è arrivata ieri sera, ve ne abbiamo dato subito notizia. La scelta è quella di dare più spazio al programma Binario 21 condotto da Fabio Fazio con al suo fianco Liliana Segre. All’inizio era prevista una programmazione diversa, Antonella Clerici come tutti pensava che The Voice Senior andasse in onda solo con un po’ di ritardo ma sempre venerdì 27 gennaio senza far saltare nulla.

Salta invece uno dei programmi con ascolti record per la Rai, salta il programma del venerdì sera di Antonella Clerici che tutti attendono. Assolutamente tutti d’accordo nel vedere Binario 21 ma al suo termine il pubblico potrà seguire il film Un sacchetto di biglie. Era previsto altro, la Clerici non può di certo fare salti di gioia. Non ha infatti detto nulla ma ha lasciato intendere tutto.

Poca promozione del suo programma in prime time, tanta pubblicità durante E’ sempre mezzogiorno, adesso anche questa scelta della Rai. C’è qualche problema?