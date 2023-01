Ascolti tv, Binario 21 da oltre 4 milioni di spettatori. Fosca Innocenti 2 al 15%

Gli ascolti del 27 gennaio 2023: ecco i dati auditel della prima serata

Nell’analisi dei dati di ascolto della prima serata del 27 gennaio 2023, i numeri conteranno molto poco, almeno per quello che è andato in onda su Rai 1. Fabio Fazio ha costruito un racconto emozionante e unico insieme a Liliana Segre per Binario 21. Una serata da incorniciare per la Rai che ha saputo affidarsi al racconto, spesso commovente di Liliana Segre. Più volte la senatrice ha fatto notare quanto per lei, lei che era solo una ragazzina nel 1944, tutto quello che stava vivendo fosse incredibile. Così incredibile che quando è tornata a casa, da sopravvissuta ai campi di sterminio, ha preferito tacere. Perchè nessuno veniva creduto. Per 45 anni ha custodito nella sua memoria, nei suoi scritti privati, quel viaggio incredibile che ha segnato in modo indelebile la sua vita, come quella di milioni di persone, e pochissime hanno fatto ritorno a casa e hanno avuto modo di raccontarlo come è capitato a lei. Conteranno quindi molto poco i numeri, perchè quello che è rimasto nel cuore di chi ha deciso di sintonizzarsi su Rai 1, va ben oltre il dato di ascolto. Pause, silenzi, il rumore di treni della stazione centrale di Milano, il racconto di Liliana Segre. Nessuno può immaginare cosa abbia passato, può solo provare, con le sue parole, a pensare a quello che milioni di ebrei hanno dovuto affrontare. Nella giornata della Memoria, la Rai non poteva scegliere programma migliore per non dimenticare.

Gli ascolti del 27 gennaio 2023: ecco i dati auditel

4.650.000 spettatori si sono sintonizzati ieri sera su Rai 1 per seguire l’appuntamento speciale con Binario 21. La serata con la senatrice Liliana Segre e Fabio Fazio ha raggiunto il 22,5%. A seguire il film Un sacchetto di biglie, in onda dalle 22:29 alle 00:13 è stato visto da 2.078.000 spettatori pari al 14.6% di share.

Su Canale5 Fosca Innocenti 2 alla terza puntata risale con 2.607.000 spettatori con uno share del 15.6%. Su Rai2 N.C.I.S. è scelto da 771.000 spettatori (3.7%), mentre N.C.I.S. Hawai’i da 650.000 spettatori (3.6%). Su Italia1 I mercenari 2 fa 1.288.000 spettatori (6.7%). Su Rai3 Green Book è seguito da 742.000 spettatori con il 3.9%. Su Rete4 Quarto Grado totalizza un a.m. di 1.214.000 spettatori (8.3%). Su La7 Propaganda Live raggiunge 606.000 spettatori pari al 4.2%. Su Tv8 Cucine da Incubo segna 404.000 spettatori (2.3%). Sul Nove I Migliori Fratelli di Crozza è visto da 677.000 spettatori (3.5%).