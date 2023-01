Benedetta Parodi, la morte del padre: “Mai andata nella cappella di famiglia, non riesco”

Benedetta Parodi non ha mai superato la morte del padre, non è mai andata nella cappella di famiglia

Benedetta Parodi è tra le ospiti di oggi 29 gennaio 2023 di Verissimo, racconta ancora una volta della sua famiglia, anche della mamma e del padre che non c’è più. E’ la piccola di casa, 8 anni di differenza con Cristina e 9 con Roberto. Benedetta Parodi ad un certo punto si è sentita figlia unica e con sua madre litigava dalla mattina alla sera. “Ci scontravamo spesso, lei lo sa oggi, oggi invece sono invecchiata e ci facciamo molta compagnia, andiamo d’accordo”. Benedetta Parodi racconta poi di suo padre morto a causa di una malattia. “Mio padre ha sempre avuto un carattere dolce, più accomodante, era una persona molto carismatica, si faceva però anche prendere in giro, anche se era un personaggio importante anche nell’aspetto”. La sera prima che suo padre mancasse Benedetta Parodi l’ha sognato.

La morte del padre di Benedetta Parodi

Non crede sia solo un sogno, crede sia stata una visita per avvertirla. “La malattia l’ha portato via in modo molto veloce. Lui mi è venuto a salutare, penso sia un regalo, non so perché ha scelto me. Io non l’ho voluto nemmeno vedere dopo, l’ultimo ricordo è quel sogno. Non ho ancora elaborato il lutto. Faccio fatica, non riesco e non sono mai andata nella nostra cappella a salutarlo. Mia madre questa cosa non la capisce. Nella vita succede così ma si fa fatica ad accettarlo, io alcune cose non le accetto. Ci penso spesso, ogni tanto mi commuovo ma sono cose che mi tengo dentro. Lui amava molto la sua casa in campagna che lui ha lasciato a me. Sono diventata un po’ la custode di questa casa e mi sembra così di farmi coccolare”.

E’ l’amore l’ingrediente segreto di Benedetta Paridi, quello capace di dare un senso ha tutto. Giorno dopo giorno la ricetta giusta per rendere tutto speciale ma svela un altro ricordo suo padre, quando le diceva che aveva lavorato tanto, che conduceva un telegiornale e che non avrebbe dovuto buttarsi nella cucina, ma per lei era la cosa che amava di più. Non ascoltò il padre ma ascoltò invece sua sorella, Cristina Parodi, e il marito, Fabio Caressa, loro le dissero di lanciarsi nella cucina, di proporre le sue ricette in tv. E’ stato un successo e il suo papà ha continuato a vedere tutto dall’alto.