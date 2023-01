Gina Lollobrigida, giallo sul matrimonio con Rigau: le dichiarazioni di Pilar che l’avrebbe sostituita in chiesa

Le parole di Pilar, la donna che avrebbe sostituito Gina Lollobrigida in chiesa per il matrimonio con Rigau

E’ un giallo il matrimonio di Gina Lollobrigida e Rigau, la legge farà chiarezza su tutto ma a Storie Italiane si cerca di fare luce ancora prima riportando anche la dichiarazione delle signora Pilar. E’ la donna che avrebbe sposato Rigau sostituendosi a Gina Lollobrigida, è ciò che si fa quando c’è un matrimonio per procura. Un’intervista del 2013 della signora Pilar viene messa agli atti, è ovvio, ripresa per quanto sta accadendo, è fondamentale, è un documento. “Le parole hanno sempre un peso soprattutto a livello giudiziario” sottolinea Eleonora Daniele che manda in onda la dichiarazione di Pilar: “Mi ha chiesto di sostituirla in chiesa perché voleva tenere il matrimonio segreto e lontani i giornalisti” inizia così il racconto della donna che era in chiesa con Rigau il giorno del matrimonio per procura. A Barcellona di certo non c’era la Lollobrigida ma c’era Pilar. In un attimo ecco la spiegazione: l’attrice non voleva si sapesse delle nozze, ecco perché non c’era lei in chiesa. Possibile che una donna con il su carattere abbia chiesto una cosa del genere?

Gina Lollobrigida e il giallo sul matrimonio per procura

La signora Pilar ricorda anche il momento in cui il prete in chiesa scherzò dicendo che avrebbe preferito ci fosse davvero Gina Lollobrigida in chiesa per il sì perché in passato da adolescente si innamorò perdutamente di lei dopo averla vista in un film. “Certo che ho pensato che fosse strano che non volesse partecipare al suo matrimonio ma se una donna come lei ti chiede una cortesia del genere tu non puoi dirle di no”.

Pilar ha detto la verità? Gli amici di Gina Lollobrigida dicono che è assurdo, in studio c’è Tiziana Rocca, legatissima alla diva, l’ha accompagnata per anno agli eventi, l’abbiamo vista curare tutto del funerale. Ovviamente per lei è assurdo il matrimonio per procura tra la Lollobrigida e Rigau: “Gina ha sempre detto a tutti che con questa signora ha fatto una foto, l’ha salutata, Rigau l’aveva presentata come un’amica. Con lei ha fatto ciò che Gina faceva con migliaia di persone”.

Parte tutto da qui dal matrimonio con procura; poi nel 2013 la Lollo fece denuncia, causa contro Rigau, per matrimonio a sua insaputa. Anche qui sorgono polemiche, per ogni dettaglio, ogni data e dichiarazione c’è qualcuno pronto a dire, ad ipotizzare. Gina Lollobrigida andrebbe ricordata per ben altro e non per Rigau.