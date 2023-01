Antonella Clerici e i doppi sensi di oggi: a E’ sempre mezziogrno si può dire tutto (Video)

Il video di E' sempre mezzogiorno con i doppi sensi di oggi, le risate di Antonella Clerici e degli altri protagonisti in cucina

E’ sempre mezzogiorno si presta molto ai doppi sensi e nella puntata di oggi Antonella Clerici e Antonella Ricci, con l’aiuto di Daniele Persegani, hanno messo in scena una serie di battute che passano dalla cucina alla camera da letto (video). Nessuna parolaccia anche se “[email protected]@re” imbarazza un attimo anche Antonella Clerici ma si parla di pasta fatta in casa e di termini baresi che sono rivolti alla cucina e non ad altro, come potrebbero pensare i maliziosi. A E’ sempre mezzogiorno la malizia non manca, per fortuna, insieme a una buona dose di risate, così Antonella Clerici aggiunge anche la sua dose e parla di salsicce. Il tutto finisce sui social con la consapevolezza che a E’ sempre mezzogiorno “si può dire di tutto” mentre a BellaMa’ con Diaco bisogna fare molta attenzione anche alle finte parolacce altrimenti il padrone di casa attacca con la ramanzina che imbarazza più del turpiloquio.

Cosa è successo nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno

Antonella Ricci è al suo posto in cucina pronta per una nuova ricetta barese, pasta, deve fare i cavatelli. In dialetto barese impastare si dice in un modo poco comprensibile, anche Antonella Clerici cerca di capire. Così è Persegani ad incitare la Ricci, a farle dire come si dice “impastare a Bari”. “[email protected] la pasta” ed ecco che la conduttrice spalanca le braccia: “Oh e l’abbiamo detto!”, per poi aggiungere: “Ognuno deve prendere le salsicce sue…” ed è sempre Antonella Clerici a dare il via al doppio senso di questa stagione. Mano in fronte e risate che non si frenano: “Oddio che ho detto” termina la padrona di casa di E’ sempre mezzogiorno che, al contrario di ciò che pretende Diaco nei suoi programmi conferma: “Qua si può dire tutto”. Sempre perché la leggerezza non è mai superficialità.

Ieri invece abbiamo visto tutti cosa è successo nella puntata di BellaMa’ su Rai 2, quanto è stato imbarazzante vedere il conduttore riprendere una signora che aveva detto “che palle”. L’ha rimproverata più volte, le ha parlato come si fa con i bambini, le ha promesso una punizione di una settimana, le ha detto che era molto sgradevole quello che aveva detto e che lui non ammette le parolacce. Concetto detto e ribadito, ramina fatta e rifatta, e a seguire le doppie scuse della signora Raffaella che avremmo tutti difeso molto volentieri.