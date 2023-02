Anna Moroni felice di avere portato le sue frappe a Fiorello

La gioia di Anna Moroni che ha portato le frappe a Fiorello, a Viva Rai 2

Anna Moroni è a Roma, Antonella Clerici a Milano, troppo distante l’amatissima maestra in cucina per partecipare alle puntate di E’ sempre mezzogiorno ma quando Antonellina chiama lei risponde subito. Così questa mattina Anna Moroni ha portato le frappe a Fiorello che conduceva di buon mattino, come sempre, Viva Rai2. Un freddo gelido ma Anna Moroni non si è certo fatta spaventare dalle temperature invernali e dalla sveglia. Tutto è iniziato quando Antonella Clerici ha detto che voleva la maglietta rossa di Fiorello, quella che indossava a Viva Rai 2. Lui ha ricevuto subito il messaggio e ieri la maglia era già nelle mani della conduttrice che nella puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno ha scelto quella t-shirt come outfit speciale. La Clerici si è però anche preoccupata di ricambiare il gesto, il regalo. Questa mattina sono arrivate le frappe di Anna Moroni per Fiorello e Biggio le ha fatte in casa e le ha anche portate a destinazione. Un’azione carina dietro l’altra per manifestare la stima, un cerchio che ancora non si è chiuso perché se Fiorello ha già mangiato le frappe non ha ancora ricevuto il grembiule della collega.



Anna Moroni felice da Fiorello

Annina ha impastato e fritto, così ha portato le sue frappe a Fiorello che le ha mangiate in diretta mentre parlava proprio con la Clerici. Uno scambio che ha fatto sorridere tutti ma più di tutti la maestra in cucina.

“Tesori, stamattina ho portato le frappe a Fiorello” ha commentato Annina aggiungendo che faceva davvero un gran freddo: “Faceva freddo ma sono contentissima di avere salutato Fiorello, è unico. Baci a tutti voi”.

La Moroni ha poi pubblicato il video di Fiorello e Biggio in collegamento con E’ sempre mezzogiorno e Antonella Clerici. “Che gioia tesori vedere che Fiorello ha mangiato le mie frappe e fa pure la mia imitazione. E in più in presenza della mia Antonellina!”. La risposta della Clerici è dolce come le frappe: “Annina” e un cuore rosso. Vorremmo tutti rivedere Anna Moroni nella cucina di Antonella Clerici, almeno per una settimana, come ha già fatto nella precedente edizione emozionando tutti.