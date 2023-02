Fiorello chiama Antonella Clerici in diretta: sono arrivate le frappe di Anna Moroni

Quante risate con Fiorello che chiama Antonella Clerici in diretta e mostra le frappe di Anna Moroni

La Rai è una e tra Antonella Clerici e Fiorello continua lo scambio di regali e saluti. Dopo la richiesta della maglietta rossa di Fiorello è stata Antonella Clerici ad inviare una cosina al padrone di casa di Viva Rai 2. Regalo già arrivato: sono le frappe e le ha portate già a destinazione Anna Moroni. Che spettacolo tra Antonella Clerici e Fiorello. Squilla il telefono di E’ sempre mezzogiorno, la conduttrice non sa chi è, appaiono Fiorello e Biggio ed è una esplosione di gioia. Dal dietro le quinte di Viva Rai 2 un vassoio di frappe, Fiorello e Biggio le mangiano di gusto. Consegna effettuata, Anna Moroni le ha preparate e le ha portate a destinazione. Antonella Clerici è entusiasta, non c’è niente di preparato nell’unione tra i due programmi. Ai complimenti per come Antonella indossa la maglia rossa segue la richiesta di Fiorello per avere un suo grembiule. La Clerici l’ha spedito ieri e lo showman annuncia che ci farà un’intera puntata.

Il pubblico pazzo di Antonella Clerici e Fiorello insieme

E’ la tv che ci piace, quella che è allegra, che non ha necessità di alzare la voce se non per gioia. In troppi mostrano le litigate, scatenano polemiche per il solo gusto di mostrare discussioni che dicono fanno alzare l’audience. Fiorello e Antonella Clerici dimostrano l’esatto contrario.

C’è altro, Antonella Clerici chiede a Fiorello di rinunciare almeno per un giorno a Biggio, lo vuole in cucina per fare le crepes. “Guarda io lo devo mandare in due programmi, da te e da Guillermo Mariotto perché è bravo non solo a fare le crepes ma anche a ballare”. Risate su risate e chissà che davvero Biggio non possa arrivare nella cucina di E’ sempre mezzogiorno.

“Vi lasciamo perché so che altrimenti i piatti lì vanno a male – Stiamo facendo una nuova versione di magliette in cui ci sono tutte e due le facce e ti mandiamo anche quella” chiude Fiorello. La Clerici non ha dubbi, indosserà anche la prossima maglietta. Noi attendiamo la prossima puntata, domattina alle 7,15 Viva Rai 2 con il grembiule di Antonella Clerici.