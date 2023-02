Antonella Clerici indossa la maglia rossa di Fiorello e ricambia con un regalino

Che spettacolo Antonella Clerici che indossa la maglietta rossa di Fiorello e lo ringrazia con un regalo

“Eccomi qui! Come sto?” e Antonella Clerici entra puntale nello studio di E’ sempre mezzogiorno per la puntata di oggi 1 febbraio 2023 con la maglietta rossa di Fiorello. Detto fatto, richiesta esaudita e tra Antonella Clerici e Fiorello c’è uno tra i più graditi botta e risposta. Grande lezione da parte di entrambi: siamo abituati a vedere liti, commenti negativi, dichiarazioni che portano troppo spesso a polemiche sterili, ma la Clerici e Fiorello e il loro parlarsi attraverso i rispettivi programmi non può che piacere a tutti. Felice Antonella Clerici, ha scelto l’outfit giusto per indossare la t-shirt rossa per tutta la puntata: “Come promesso caro Fiore, caro Rosario, mi è arrivata la tua maglietta di Viva Rai 2, devo dire lavata e pilota, grazie. A me piace l’idea che siccome noi ci guardiamo vicendevolmente, ci parliamo un po’ attraverso il telefono, un po’ attraverso il video, un po’ indossando le stesse cose. A proposito ti ho fatto arrivare anche io una cosina”. Maglietta lavata e pulita perché Fiorello aveva invece scherzato dicendo che l’avrebbe inviato sporca, come fanno gli idoli per i loro fan.

Antonella Clerici a E’ sempre mezzogiorno con la maglia di Fiorello

Antonella Clerici resta quindi vestita così per la puntata di oggi di E’ sempre mezzogiorno, indossando la maglia rossa di Fiorello, di Viva Rai 2. Il concetto è chiaro, il messaggio è chiarissimo, non è solo spettacolo, è una dimostrazione di stima reale, che passa dal mezzogiorno di Rai 1 al mattino di Rai 2.

Adesso siamo curiosi di sapere cosa ha inviato Antonella Clerici a Fiorello. Un regalo per ringraziarlo della maglietta, chissà magari un dolce goloso, un libro di ricette o altro libro, un oggetto del bosco di Rai 1, un grembiule o qualcosa che nessuno si aspetta.

Intanto, nello studio di Rai 1 di E’ sempre mezzogiorno anche altri vorrebbero la maglietta di Viva Rai 2 di Fiorello. C’è chi nota la somiglianza di Fiorello versione disegno con Freddie Mercury. La puntata prosegue e domattina ci sarà anche Viva Rai 2 con il regalo della Clerici allo showman.