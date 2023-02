La lezione di Diaco sulle parolacce ma è Alba Parietti che gli insegna tutto

Alba Parietti a Bellama' fa attenzione alle parolacce ma arriva ugualmente la lezione di Diaco

Ospite di Diaco nella puntata di oggi 1 febbraio 2023 di BellaMa’ è Alba Parietti, avvisata da qualcuno di fare attenzione alle parolacce, perché il padrone di casa non è per niente tollerante. Alba Parietti ascolta il conduttore che incalza con le domande sull’età, sull’amore alla sua età, sui capelli lunghi veri o extension alla sua età, la passione alla sua età e così via, incredulo per le risposte gioiose della Parietti. Lei non perde la calma e il sorriso, gli spiega che se è viva è già un gran risultato e che desidera vivere davvero fino all’ultimo giorno. “Ma non c’è un giorno che ti stai sulle scatole?” chiede Diaco alla Parietti aggiungendo che “scatole si può dire”. Alba Parietti non si fa trovare impreparata, sa tutto della ramanzina sulla parolaccia di Raffaella di due giorni fa. Sa tutto, l’hanno avvisata e quando Pierluigi Diaco gli chiede se è d’accordo con lui, se non è una cosa brutta dire le parolacce sulle reti Rai, è lei a dargli una lezione.

Alba Parietti a Bellama’

“Qui è vietato dire parolacce non sei d’accordo?”. Alba risponde: “Dipende, io ne dico tante. Io quando la Zanicchi dice le parolacce soprattutto in certe situazioni…– sta per dire che le piace, che non la trova volgare – Trovo che sia sempre la maniera, l’utilizzo… Ma chi è stato, chi è l’assassino?” prova a chiudere sdrammatizzando ma Diaco non è soddisfatto.

“Io credo che nell’Italia di oggi l’idea di fare una televisione un po’ all’antica sia utile. Io credo che l’educazione quando si entra in casa di altri sia fondamentale” ed è Diaco a dirlo, che da padrone di casa ha imbarazzato non poco una signora.

“A me hanno avvisato di fare attenzione… Ci sono delle persone che si possono permettere il lusso di dire una cosa considerata volgare e ci sono persone che anche con una semplice allusione, atteggiamento o vestito sono di una volgarità spaventosa” è la lezione di Alba Parietti.

“Ma non mi hai risposto sul fatto se ti sei annoiata di fare la Parietti?” chiude il discorso Pierluigi Diaco cambiando argomento.