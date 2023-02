Antonella Clerici: “Fiorello ha indossato il mio sobrio grembiule”

Fiorello ha indossato il grembiule di Antonella Clerici che felice mostra tutto a E' sempre mezzogiorno

Fiorello e il grembiule fucsia di Antonella Clerici a Viva Rai 2, il legame tra i due conduttori prosegue. “Io inizio sempre la mattinata ridendo ed è diventato un appuntamento quotidiano” è Antonella Clerici che anche oggi parla di Fiorello e del suo Viva Rai 2. E’ da qualche giorno che tra Antonella Clerici e Fiorello c’è un continuo scambio di messaggi, regali, telefonate e così via. E oggi Fiorello ha ricevuto anche il grembiule della Clerici, che ovviamente ha indossato durante la puntata in diretta di Viva Rai 2. “In tutte le cose belle che sono uscite questa settimana sapete che ho mandato il grembiule a Fiorello. Io ho la sua maglietta e adesso guardate come sta bene il mio grembiule al Fiore. E’ il mio grembiule fucsia e a lui ho aggiunto il nome Antonella perché così almeno sa che è il mio grembiule”. Quanto buon umore che passa da una rete all’altra della Rai e tra due conduttori amatissimi dal pubblico.

Fiorello indossa il grembiule fucsia di Antonella Clerici

Tutto è iniziato con la richiesta della Clerici allo showman, quella di avere la sua maglietta rossa Viva Rai 2. Desiderio subito esaudito e ieri la Clerici ha indossato la famosa t-shirt. Non è mancata Anna Moroni con le sue frappe portate di buon mattino a Fiorello e Biggio. Poi la videochiamata in diretta con E’ sempre mezzogiorno e il grazie dei due conduttori. Allegria su allegria e alle 7:15 puntuale come sempre Rosario Fiorello anche oggi era pronto per una nuova puntata di Viva Rai 2 ma questa volta con un tocco di colore in più, il fucsia, uno dei colori che Antonella Clerici adora indossare in tv, proprio perché genera entusiasmo.

Un grembiule ovviamente eccentrico, il contrario della sobrietà, coloratissimo, con i fiori e Antonella cucito in argento. Regali finiti o vedremo ancora qualche altra puntata che lega E’ sempre mezzogiorno e Viva Rai 2, Antonella e Fiorello, le due reti Rai? Sono due appuntamenti che i telespettatori adorano, il mattino alzarsi e accendere la tv seguendo Viva Rai 2 è un ottimo inizio di giornata, E’ sempre mezzogiorno è il giusto proseguimento per chi è a casa.