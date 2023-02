George Ciupilan racconta gli anni difficili col padre e la fuga in Italia

George Ciupilan a Verissimo: ce l'ha fatta, dopo gli anni duri col padre, la fuga in Italia e l'alcol

George Ciupilan a Verissimo dopo l’eliminazione dal GF Vip ricorda quando era piccolo, quando viveva con suo padre. “Qualcosa mi ricordo e i toni erano alterati se si può dire così e i due anni che sono stato da lui sono stati duri, lui era poco a casa e molto in giro. Ci sono stati momenti che tornava a casa e aveva problemi con l’alcol e a me faceva impressione”. Ciupilan aveva paura di suo padre, non era la figura che avrebbe voluto. Ricorda due episodi bruttissimi, era in cucina con suo cugino e solo perché era seduto in un posto invece che in un altro ha preso uno schiaffone… ricorda il gioco delle mani che non era un gioco… Poi è arrivata sua madre e l’ha portato via di nascosto dal padre. “Mi ha portato via di nascosto perché aveva capito, abbiamo preso questo van e siamo partiti. Per me era strano, dopo 2 ore e mezza mi ha detto che stavamo andando in Italia, ero scioccato ma ero con mia mamma e per me andava bene qualsiasi cosa”. Era contento in quel momento, era felice.

George Ciupilan a Verissimo

Non diceva una parola di italiano ma aveva tanta voglia di imparare. Però non era accettato dai compagni, non andava alle feste, non lo invitavano perché era di origine rumene. Ha vissuto male quel periodo, è ovvio, poi un po’ alla volta è riuscita ad integrarsi. Stasera a Verissimo spera di potersi spiegare, di potere mostrare chi è davvero George Ciupilan.



Racconta tanto di se stesso, non solo i comportamenti negativi degli altri ma anche i suoi errori. Ha iniziato presto a sognare il mondo dello spettacolo, ha provato con Il Collegio e ci è riuscito, poi La Caserma, quindi il GF Vip, il suo percorso in televisione lo conosciamo ma George Ciupilan svela anche quando ha iniziato ad esagerare con l’alcol, è diventato aggressivo per quanto beveva ma anche perché stava uscendo fuori tutto il dolore del passato, era il suo modo di sfogarsi, sbagliato. L’ha capito presto, ha scelto di non bere più, ha deciso di smettere, si è fatto aiutare da chi continuava a motivarlo ma da solo ci ha messo tutta l’intenzione possibile. Oggi ne è fiero, non beve, non ci è più ricaduto. Sua madre gli ha spiegato che era lo stesso problema del padre, quelle parole non le dimenticherà più, ha voltato pagina per sempre.