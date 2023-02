Ottimi numeri per Linea Bianca al record stagionale su Rai 1

E' boom di ascolti per Linea Bianca con Massimiliano Ossini nonostante il pomeriggio imbattibile di Canale 5

Non è facile battere gli ascolti di un pomeriggio perfetto come quello di Canale 5 che anche al sabato può contare sulle fortissime soap che piacciono tanto al pubblico di Mediaset. Ma Rai 1 fa il suo grazie a Massimiliano Ossini che non ha solo il merito di far brillare gli ascolti di Linea Bianca, ieri da record su Rai 1, ma anche quello di aver riavvicinato il pubblico del mattino, alla rete ammiraglia Rai, come non succedeva da tempo. Linea Bianca, nonostante la concorrenza di canale 5, continua a crescere. E’ successo anche ieri con la puntata alla scoperta del Friuli Venezia Giulia, tra passeggiate sulla neve e scoperte di tradizioni e tipicità locali. Una puntata che segna il record stagionale per il programma di Rai 1 con oltre 2 milioni di spettatori il 4 febbraio 2023. La sesta puntata vola con oltre il 15% di share. Numeri più che brillanti per Linea Bianca.

Vediamo i numeri del pomeriggio del sabato.

Gli ascolti del 4 febbraio 2023: il pubblico di Rai 1 sceglie Linea Bianca

Gli ascolti di ieri ci dimostrano come il pubblico faccia delle scelte ben precise, basta guardare che cosa è successo con la fine di Linea Bianca. Terminato il programma di Ossini e con la linea passata a Lorena Bianchetti per una puntata speciale di A sua immagine, la rete perde 1 milione di spettatori. Su Rai1 alle 14 Linea Bianca conquista 2.005.000 spettatori con il 15.1%, a seguire la prima parte di A Sua Immagine è stata vista da 1.173.000 spettato con il 9.8% e la seconda parte da 941.000 spettatori con il 9.3%; all’interno, dalle 15:15 alle 16:42, Tg1 – Incontro di Papa Francesco con gli sfollati Interni nella Freedom Hall a 838.000 spettatori e il 7.9%.

Numeri molto buoni se si considera che su Canale 5 nella stessa fascia, Beautiful si avvicina a quasi 3 milioni di spettatori. Ieri in particolare: 2.708.000 spettatori (19.6%) e Terra Amara 2.626.000 spettatori (23.4%).