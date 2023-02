Fiorello porta il noce moscata gate anche al TG1 e Amadeus se la ride

Fiorello porta il noce moscata gate anche al TG1 a poche ore da Sanremo

Quando il prossimo anno vi chiederanno quale è stato uno degli eventi televisivi che vi ha maggiormente influenzato, potreste non avere dubbi: il noce moscata gate noto anche come il Capodanno gate nella scuola di Amici 22. Ne hanno parlato tutti, chi velatamente, chi in maniera più esplicita. E se in Mediaset si è cercato di seguire la scia mariana, evitando di non badarci troppo, in Rai le frecciate non sono mancate. Come quella di Fiorello, che in collegamento con il TG1 si è lasciato scappare l’ennesima battuta sul Capodanno Gate. Come saprete, Fiorello sarà il protagonista delle notti sanremesi, prenderà infatti la linea subito dopo Amadeus per un appuntamento speciale con Viva Rai 2 ma su Rai 2. Nn sarà un dopo Festival ma Viva Rai 2 che va in onda dopo il festival. 40 minuti di intrattenimento e show ( immaginiamo come saranno felici gli abitanti di via Asiago).

La frecciata di Fiorello sul noce moscata gate

Quando Elisa Ansaldi ha chiesto a Fiorello come fa a reggersi in piedi, gli ha chiesto quando andrà a dormire, il comico le ha risposto di non preoccuparsi. “Io uso la noce moscata” ha commentato mentre la povera Elisa Ansaldi, forse all’oscuro di quello che è successo nella scuola di Amici 22 pensava fosse un rimedio per qualcosa e Amadeus invece se la rideva da Sanremo. Tra l’altro non è neppure la prima volta che si parla di noce moscata con Fiorello di mezzo. A Viva Rai 2 è successo in diverse occasioni, il comico ha anche letto alcuni articoli che spiegavano quello che succede se assumi la noce moscata come se fosse una droga. Insomma un caso, quello della noce moscata gate, che ha davvero colpito e influenzato, da un mese a questa parte, molti personaggi del mondo dello spettacolo.

Passato un mese, se ne continuerà a parlare? Forse si, forse no. Vedremo che cosa succederà nel frattempo vi ricordiamo che l’appuntamento con Viva Rai 2 su Rai 1 è per l’1,30. Il programma andrà in onda martedì, mercoledì, giovedì e venerdì. 4 appuntamenti speciali da non perdere in diretta su Rai 1.