Anche da Fiorello arriva la noce moscata: il Capodanno Gate ad Amici 22 è un caso

Di noce moscata e del capodanno gate di Amici 22 si parla anche da Fiorello: ecco che cosa è successo oggi

Puntata come sempre scoppiettante anche quella in onda il 18 gennaio 2023 di Viva Rai 2. Questa mattina un Fiorello più in forma che mai ha accolto nel programma di Rai 2 Ilenia Pastorelli. L’attrice non ha solo regalato delle gag molto particolari, oltre a un balletto che ha lasciato tutti senza fiato ma ha anche fatto sorridere tutti i presenti, e il pubblico a casa, con una citazione particolare. Ebbene si, la noce moscata è arrivata anche nel programma di Fiorello. Il Capodanno gate di Amici 22 spopola ( pensate che oggi il Corriere della sera ha pubblicato un articolo con benefici e danni che può avere l’uso della noce moscata in cucina). Un vero e proprio caso quasi internazionale. E oggi appunto, anche nel programma di Rai 2 se n’è parlato. Come? E’ stata l’attrice Ilenia Pastorelli passando davanti a Via Asiago a fare una battuta che è diventata virale in pochissimi minuti. La battuta sulla noce moscata di Ilenia Pastorelli ha fattor sorridere Fiorello e tutti i presenti ma magari non tutto il pubblico di Rai 2 davanti alla tv oggi, ha colto il riferimento di Ilenia Pastorelli. Vi spieghiamo quindi che cosa è successo e perchè la Pastorelli ha fatto la battuta sulla noce moscata.

A Viva Rai 2 la battuta sulla noce moscata e il Capodanno Gate di Amici 22

Fiorello scherzando con l’attrice le ha chiesto che cosa ci facesse in via Asiago alle 7 del mattino: “Allora io sto andando a comprare la noce moscata. Mi hanno detto che, insomma…”. Questa la battuta della Pastorelli che ha fatto ridere tutti i presenti. La citazione è chiara: da ormai una settimana si parla del famoso Capodanno Gate di Amici 22. Si è ipotizzato che i ragazzi di Amici siano stati puniti per alcune cosa accadute la sera di Capodanno e tra queste, lo sballo con la noce moscata. La voce su questa teoria è stata messa in giro da alcune persone che avrebbero parlato con dei ragazzi di Amici 22. Ma in realtà la teoria della noce moscata in questi giorni è stata smentita anche se, non avendo visto i famosi video incriminati, non possiamo sapere che cosa è accaduto. La teoria della noce moscata ha comunque “traumatizzato” il popolo dei commentatori social che ha creato gif, meme, brevi video in questi giorni. Ed è sbarcata anche su Viva Rai 2 con Fiorello chiaramente sul pezzo.