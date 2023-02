Katia Ricciarelli: “Mia sorella è chiusa in una Rsa”

Katia Ricciarelli racconta della sorella chiusa in una Rsa, è l'unico legame che ha al mondo

Katia Ricciarelli ha una spina nel cuore, a Verissimo racconta che sua sorella è chiusa in una Rsa. Ha solo lei come legame forte, è lei la sua famiglia. Silvia Toffanin le chiede se sta male, se per questo è in una Rsa. Katia Ricciarelli spiega che la va a trovare spesso e non è semplice vederla così spenta. Da quando è morta sua madre Katia Ricciarelli ha solo sua sorella, non ha figli, non ha un compagno, dopo Pippo Baudo non ha più avuto un amore così importante da doverlo raccontare. Avrebbe voluto dei figli da Pippo Baudo, avrebbe voluto invecchiare con lui ma il loro amore è finito forse senza accorgersi che non stavano più parlando. A tutti consiglia di coltivare l’amore anche quando pensiamo di non avere nulla da dire; anche litigare è importante e può essere un modo per far riaccendere tutto.

Katia Ricciarelli a Verissimo

“Mia sorella purtroppo è chiusa in una Rsa, io ho solo lei… vado a trovarla spesso, sono stata anche giorni fa ma lei non c’è. Mia sorella è su una sedia a rotelle, non c’è… Mi guarda e ogni tanto vedo una luce, sembra che lei capisca qualcosa, non so che fare, le sorrido e lei mi guarda”. Racconta che aveva un capello sul suo cappottino nero e che la sorella ha fatto di tutto per toglierlo. Ha trovato quel gesto di un affetto tale che ha quasi pianto, si è emozionata.

La Ricciarelli racconta anche di quanto sia importante la musica, che fa miracoli. Sua sorella da ragazza ballava con suo marito: “Io ho iniziato a canticchiare le canzoni che ballava e lei ha continuato a cantare. Silvia ti rendi conto il potere della musica. E’ l’unica cosa che mia sorella ha capito, forse bisognerebbe fare molto di più per le persone care che sono in questa situazione, noi ci sforziamo poco”.

Poi è Katia Ricciarelli a cambiare discorso, a cercare altri argomenti, sa di avere già detto troppe cose tristi, meglio parlare d’amore ma anche lì non è il massimo. La cantante lirica è stata molto amata, ha amato ma non ha nessuno accanto con cui invecchiare, non vuole più nessuno.