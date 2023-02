Alessandro e Ida tornano a U&D e smontano le dicerie. Il gesto della Platano, le lacrime di Vicinanza

Ida e Alessandro a Uomini e Donne per smentire le tante voci circolate sui social e arriva dalla Platano il gesto inatteso

Questo fine settimana nelle registrazioni di Uomini e Donne è successo davvero di tutto, complice il ritorno nello studio di Canale 5 di Ida Platano e Alessandro Vicinanza. I due ex protagonisti del programma di Maria de Filippi hanno deciso di tornare a Uomini e Donne per diversi motivi. Per mettere a tacere tutte le voci circolate in queste settimane sulla loro storia: ci sono state persone che li hanno accusati di fingere di essere una coppia mentre sarebbero in realtà solo amici. Hanno voluto mostrare come procede questa storia d’amore e poi hanno anche voluto un confronto con Riccardo. Che non è finito benissimo. Come vi abbiamo già raccontato infatti, c’è stata una vera e propria rissa, durante la quale sono dovuti intervenire persino Gianni e Federico per fermare Riccardo e Alessandro ( probabilmente non vedremo nulla di tutto ciò visto che a Uomini e Donne la censura è ormai di casa). Un momento che non è piaciuto a nessuno, neppure a Maria de Filippi che per l’ennesima volta ha dovuto riportare la calma. Ida e Alessandro però hanno provato a dimenticare quel momento, mettendo al centro la loro storia. E’ stata la Platano a fare una dolce sorpresa ad Alessandro, per testimoniare il grande amore che stanno vivendo.

Il gesto di Ida che fa sciogliere in lacrime Alessandro

Da quando Ida e Alessandro hanno lasciato Uomini e Donne, hanno cercato di passare insieme molto tempo. Si dividono in base ai loro impegni lavorativi tra Brescia e Salerno ma hanno anche trovato del tempo per viaggiare. Sono stati anche a Miami.

Ida ha voluto fare una bella sorpresa ad Alessandro, che ha saputo renderle la vita migliore e le ha ridato il sorriso. Una vera e propria dichiarazione d’amore nello studio di Canale 5. La Platano ha confessato di essersi innamorata di Alessandro e ha portato per il Vicinanza anche un regalo per San Valentino: non solo un bigliettino con scritto “ti amo” ma anche un biglietto per un week end romantico a Parigi. le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano che Alessandro non si aspettava questo gesto e che si è sciolto in lacrime di fronte al regalo fatto da Ida. Tutto è bene quel che finisce bene. Gli odiatori se ne dovranno fare una ragione.